Carl Brave, fuori il video del singolo “Merci”

Ben 112 mila visualizzazioni in 20 ore dalla pubblicazione. “Merci”, nuovo video di Carl Brave, è stato pubblicato giovedì 21 marzo e sta spopolando sul canale YouTube ufficiale dell’artista romano. Da venerdì 22 marzo, invece, il brano è in distribuzione negli store e in diffusione nelle radio come secondo singolo in uscita da “Notti Brave (After)”. Il video segue l’input lanciato da Brave nella canzone: "Siamo a Parigi ma volemo Londra" e allora ecco che la clip è stata girata per metà nella capitale francese e per metà in quella britannica. Il pezzo arriva dopo successo del primo singolo “Posso”, impreziosito dalla speciale partecipazione di Max Gazzè e che ha ottenuto la certificazione di platino, e della hit estiva “Fotografia”, singolo di debutto del produttore romano interpretato insieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin che ha totalizzato oltre 57 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il testo di “Merci”

Questo il testo del nuovo singolo di Carl Brave:

Quattro e mezza, Corso Francia

Un mezzo bacio che non era proprio guancia

Addosso mezzo Whiskey Sour, me l’hai rovesciato tu

E ti sei venduta l'Aixam co' gli adesivi "MAINAGIOIA"

Silenzio un altro gruppo di Whatsapp

C’è mio cugino che si ammoglia

E non fa la romanaccia, sei di Roma nord

Quel mi piace tattico lo so che è un autogol

Perché t'appare e sicuro vai a rosicare

'Na mezza luna sorride ma in verticale

Senza parabrezza, non mi sento più la faccia

Turisti pagano insulti alla Parolaccia

E rubavamo gli stemmini dei Mercedes

Con un Bacardi Breezer sforzandoci di bere

Abbiamo fatto le imbarcate in motorino

Sotto la pioggia, sotto tsunami di vino

E il massimo che abbiamo preso è il tombolino

Un happy ending alla fine va benino

In tre dentro una Smart a mangiare Smarties

Io che da fidanzato t'ho fatto da taxi

Abbiamo litigato e poi mi hai tolto il follow

Ho fatto finta di dormire al decollo (amo')

Ballando con le stelle edizione français

Ci fermano le guardie, madame, monsieur

Mi lego in una vecchia felpa prêt-à-porter

‘Na commercialata tipo "Besame"

Come entrare in aeroporto e urlare "Bomba"

Siamo a Parigi ma volemo Londra

E finisco a grattare un Turista per sempre

Ma niente, ma niente

Un'acqua cinque euro, ma li morte'

E m'hai fregato il resto, merci, mon dieu

Facciamo i bori italiani a Champs-Élysées

‘Na romanticata tipo "Besame"

Come entrare in aeroporto e urlare "Bomba"

Siamo a Parigi ma volemo Londra

E finisco a grattare un Turista per sempre

Ma niente, ma niente, ma niente

Ma niente, ma niente, ma niente

Ma niente, ma niente, ma niente

Ma niente, ma niente, ma niente

Ma niente, ma niente, ma niente

E sine, ti cerco e poi ti trovo solo nelle bollicine delle bire

Non è Gewürztraminer, none

Un altro tira e molla, tira e molla, tira e molla, no, ciao core (ciao ciao)

Ciao core

Ballando con le stelle edizione français

Ci fermano le guardie, madame, monsieur

Mi lego in una vecchia felpa prêt-à-porter

‘Na commercialata tipo "Besame"

Come entrare in aeroporto e urlare "Bomba"

Siamo a Parigi ma volemo Londra

E finisco a grattare un Turista per sempre

Ma niente, ma niente

Un'acqua cinque euro ma li morte'

E m'hai fregato il resto, merci, mon dieu

Facciamo i bori italiani a Champs-Élysées

'Na romanticata tipo "Besame"

Come entrare in aeroporto e urlare "Bomba"

Siamo a Parigi ma volemo Londra

E finisco a grattare un Turista per sempre

Ma niente, ma niente, ma niente

Ma niente, ma niente, ma niente

Ma niente, ma niente, ma niente

Ma niente, ma niente, ma niente

Ma niente di niente

Le date del tour a teatro e di quello estivo

Intanto va verso il rush finale il “Notti Brave a teatro”, il tour con il quale Carl Brave si ritrova per la prima volta a presentare le sue canzoni in un contesto molto differente da quello dei club o dei palazzetti. Tutte le date del “Notti Brave a teatro” hanno registrato il sold out: prossima esibizione quella di lunedì 25 marzo al Teatro Unical di Rende (CS). Finita questa tranche di concerti, Carl Brave tornerà a esibirsi sui palchi del festival estivi per un giro d’Italia che si va arricchendo di settimana in settimana. Di seguito trovate tutti i concerti in programma, fino al prossimo agosto.

“Notti Brave a teatro” (tutte le date sono già sold out)

25 marzo – Rende (CS), Teatro Unical

26 marzo – Catania, Teatro Metropolitan

27 marzo – Palermo, Teatro Golden

29 marzo – Senigallia, Teatro La Fenice

30 marzo – Roma, Auditorium Parco della Musica

31 marzo – Roma, Auditorium Parco della Musica

“Notti Brave Summer Tour”