Gemitaiz e MadMan stanno per pubblicare un nuovo album insieme: il titolo è “Scatola nera” e la data d’uscita è fissata per venerdì 20 settembre 2019. A una settimana dalla pubblicazione, i due rapper hanno finalmente svelato sui rispettivi social la tracklist ufficiale del disco. Aspettatevi di sentire brani ricchi di preziose collaborazioni. Di seguito tutti i dettagli sul loro “Scatola nera”.

“Scatola nera”: la tracklist del nuovo album firmato Gemitaiz e MadMan

Quello tra Gemitaiz e MadMan è uno dei sodalizi artistici tra i più duraturi della scena rap: la loro prima pubblicazione congiunta ufficiale è arrivata nel 2012 con “Detto, fatto”, a cui nel 2014 è seguito “Kepler”, il tutto inframezzato da mixtape. Ora i due rapper stanno per tornare con un nuovo album a doppia firma intitolato “Scatola nera”, in uscita il 20 settembre 2019. Il disco è stato anticipato dal singolo “Veleno 7”, pubblicato lo scorso 7 giugno su tutte le piattaforme digitali. Dopo aver svelato sui social la copertina, Gemitaiz e MadMan hanno finalmente condiviso anche la tracklist ufficiale dell’album. “Scatola nera” conterrà 12 tracce e sarà ricco di collaborazioni: ai brani hanno preso parte importanti nomi della scena rap e hip hop come Marracash, Guè Pequeno, Salmo, Mahmood, Venerus, Priestess e Tha Supreme, ma vi è anche una curiosa collaborazione molto più pop con Giorgia. Il pre-save del disco è già disponibile su Spotify, mentre su Amazon è possibile effettuare il pre-order in formato vinile, CD e anche CD in versione autografata. Di seguito riportiamo la tracklist completa di “Scatola nera”, il nuovo album di Gemitaiz e MadMan:

Fuori e dentro (ft. Tha Supreme) Esagono (ft. Salmo) Karate (ft. Mahmood) Come me Californication Fiori (ft. Guè Pequeno & Marracash) ¥€$ Che ore sono (ft. Venerus) Scatola nera (ft. Giorgia) Un’altra notte (ft. Priestess) Tutto ok Veleno 7

Le date instore e i concerti 2020 nei palazzetti

Dal 20 settembre 2019, giorno d’uscita di “Scatola nera”, Gemitaiz e MadMan saranno protagonisti di un instore tour per presentare il nuovo album ai fan. Per vedere live i due rapper, invece, bisognerà aspettare il 2020, due gli appuntamenti già confermati: il 13 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 20 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti per assistere agli show sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 35 euro (diritti di prevendita inclusi) e variano in base alla tipologia di posto scelto; molti settori (soprattutto per la data di Roma) hanno già registrato il tutto esaurito, vi consigliamo quindi di acquistare il vostro biglietto il prima possibile. Nel frattempo, ecco tutte le date degli instore: