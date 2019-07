Gemitaiz e MadMan, il nuovo singolo è “Veleno 7”: il video

Una clip con tanto cinema dentro per il fortunatissimo singolo per i due rapper

Dopo il clamoroso successo “musicale”, è arrivato anche il video di “Veleno 7”, fortunatissimo singolo del duo Gemitaiz-MadMan. La clip, realizzata dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e pubblicata sui canali ufficiali dei due mercoledì 10 luglio, vede i due rapper indossare i panni dei protagonisti di pellicole come "Step Brothers" "Ritorno al futuro", "Mamma ho perso l'aereo", "Donnie Darko", "Clerks", "Ghostbusters", "Scemo e più scemo" e "Il Grande Lebowski". Un tuffo nel cinema di culto che senza dubbio spingerà ancora più su il lavoro dei due artisti. La versione caricata sul canale Youtube creato appositamente per l’occasione dai due ha già raccolto oltre 800 mila visualizzazioni nelle prime 40 ore online.

La “sfida” tra Gemitaiz e MadMan

“Veleno 7”, il nuovo singolo di Gemitaiz con MadMan, è stato pubblicato il 7 giugno per la Tanta Roba Label/Island Records/Universal Music, ed è stato prodotto da PK e Mixer T per essere presentato dal vivo al Lucca Summer Festival, in data 26 luglio. “Veleno 7” è il settimo episodio di una avventura che va avanti ormai dal 2009 e caratterizza le carriere dei due artisti. A ritmo della canzone, infatti, Gemitaiz e Madman si sfidano in un’autentica battaglia all’ultima rima, dove il vincitore non è sempre facile da dichiarare e viene versato un po’ di “veleno” su tutto ciò che li circonda. In meno di tre giorni, “Veleno 7” è entrata nella storia del rap e della musica italiana: sono infatti Gemitaiz e Madman i detentori del primato assoluto di streaming in 24 ore su una piattaforma digitale, e soffiano il podio a “Soldi” di Mahmood con oltre 1 milione e 800 mila streaming nelle prime ore dalla pubblicazione del brano. “Veleno 7” è inoltre scattato al trentunesimo posto della classifica mondiale di Spotify, portando a casa un secondo record italiano. La collaborazione tra i due artisti, comunque, è ormai decennale: i due sono legati a tal punto che nel 2014 erano usciti con un album congiunto, “Kepler”.

Gemitaiz in tour

Chi desidera ascoltare “Veleno 7” dal vivo dovrà attendere il 26 luglio e recarsi al Lucca Summer Festival, dove i due artisti saranno insieme tra i protagonisti dell’evento dopo aver fatto analogamente al Core Festival di Treviso a inizio giugno. Per quanto riguarda i concerti di Gemitaiz, ecco le date rimanenti del suo “Summer Tour”:

Giovedì 11 luglio – Sesto San Giovanni, Carroponte

Sabato 13 luglio – Bologna, Indimenticabile Festival (con Ghemon e Coma_Cose)

Martedì 30 luglio – Gallipoli, Sottosopra Fest

Sabato 17 agosto – Soverato (CZ) Summer Arena

MadMan e il “MM Vol. 3 Summer Tour”

Di seguito, l’elenco completo delle date fino a questo momento annunciate per l’estate del rapper MadMan, il quale porta sul palco il quarto mixtape della sua carriera “MM Vol. 3”. I biglietti per i concerti di MadMan di quest’estate sono già disponibili in prevendita sul circuito online TicketOne: