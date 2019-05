Madman, il nuovo singolo con Mostro è "Mignolo"

Il 28 maggio 2019 è uscito il video ufficiale di “Mignolo”, brano del rapper Madman in collaborazione con Mostro estratto da “MM Mixtape Vol. 3”. Si tratta del terzo singolo estratto dal mixtape rilasciato lo scorso 1° febbraio.

"Mignolo", il nuovo video

“Mignolo” è il terzo singolo estratto da “MM Mixtape Vol. 3”, quarto mixtape del rapper che all’anagrafe si fa chiamare Pierfrancesco Botrugno. Annunciato con un videoclip che, a due giorni dal rilascio, ha già superato le 410 mila visualizzazioni YouTube, “Mignolo” segue direttamente il successo di “7/8 Sour” e “Supernova” ed è un brano prodotto da DJ 2P che vede anche la partecipazione di Mostro. Il videoclip è stato prodotto da Calibro 9 per la regia di Mauro Russo.

“MM Vol 3” è il quarto mixtape di MadMan, pubblicato il 1 febbraio 2019 dalla Tanta Roba Label e dalla Universal Music Group. Il disco è prodotto da Kang Brulée, Rik Rox, DJ 2P, Ombra, Yung Snapp, PK e Davide Ice.

MadMan Summer Tour

Per celebrare la pubblicazione del mixtape “MM Vol. 3” MadMan s’imbarcherà quest’estate in un tour per le città della musica italiana. Di seguito, le tappe del “MadMan Summer Tour” 2019:

14 giugno, Parma @ Parma Music Park

2 luglio, Padova @ Sherwood Festival

4 luglio, Collegno (TO) @ Flowers Festival

25 luglio, Udine @ Udine Vola

26 luglio, Lucca @ Lucca Summer Festival (con Gemitaiz)

3 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) @ Beky Bay

4 agosto, Gallipoli @ Sottosopra Fest

I biglietti per i concerti di MadMan di quest’estate sono già disponibili in prevendita sul circuito online TicketOne a partire da 17 euro per la tappa di Padova, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per account singolo.

Chi è MadMan

MadMan è il nome di battaglia di Pierfrancesco Botrugno, nato a Grottaglie, in Puglia, nel 1988. Il suo esordio nell’hip-hop lo ha avuto nel 2006, quando ha preso parte all’edizione di Tecniche Perfette. Nel 2007 si autoproduce un mixtape, “Riscatto”, che realizza in collaborazione con TempoXso. Lo stesso anno esce anche “Prequel” e nel 2008 arriva “R.I.P.”. L’album di debutto esce nel 2010 per la Honiro Label, con la quale incide anche “Escape from Heart”. Nel 2011 MadMan inizia a collaborare con Gemitaiz, col quale pubblica il mixtape “Haterproof” e l’EP “Detto, fatto”. Nel giugno del 2013 MadMan pubblica “MM vol 1”, un mixtape che lo stesso artista mette a disposizione gratuitamente sul suo sito.

Le prime ricompense discografiche arrivano però con l’album “Kepler” del 2014, disco che riscuote un grande successo grazie a singoli come “Non se ne parla” e “Haterproof 2”, i quali gli fruttano un disco d’Oro FIMI. Anche il disco successivo, “Doppelganger”, si porta a casa un disco d’Oro, mentre è con “Back Home” del 2018, con singoli come “Trapano” e “Centro”, che MadMan porta a casa il primo Platino.

Il video di Mignolo