Chi è Gemitaiz, il rapper di "Davide"

Nato e cresciuto nella periferia romana, nel quartiere di Serpentara, Gemitaiz è oggi uno dei rapper più seguiti e apprezzati in tutta Italia. Ha iniziato a farsi notare – come tanti altri giovani artisti della sua generazione – nella scena rap underground. Ancora non si sapeva che sarebbe diventato uno dei mostri sacri dell’hip-hop accanto a nomi come Fabri Fibra e Nitro. Tanto da inanellare un disco d’oro dopo l’altro.

L’ascesa di Gemitaiz

Nato nel 1988, il vero nome di Gemitaiz è Davide De Luca. Trent’anni, molti tatuaggi e un talento artistico fuori dal comune, che l’ha portato a emergere in un mondo – quello della musica mainstream – molto chiuso, soprattutto per chi non ha le conoscenze giuste ai “piani alti”. È nel 2003 che Gemitaiz ha iniziato a farsi notare: dal 2006 al 2009, inoltre, ha pubblicato diversi mixtape. “Affare romano”, “Affare romano vol.2” e “Affare romano zero”. Questi lavori sono stati realizzati in collaborazione con il rapper Canesecco.

Come tanti altri rapper prima e dopo di lui, anche Gemitaiz ha iniziato una collaborazione con la prestigiosa etichetta indipendente Honiro Label. Dopo la pubblicazione di vari mixtape, tutti accolti molto bene dal pubblico (“Detto Fatto” ha raggiunto il vertice della classifica di iTunes), ha firmato un contratto con l’etichetta di Gué Pequeno e DJ Harsh. È con loro che Gemitaiz ha pubblicato il suo primo album, “L’unico compromesso”.

L’uscita di “Nonostante tutto”

Il 22 gennaio 2016 è uscito il secondo album in studio di Gemitaiz, “Nonostante tutto”. Il disco è stato preceduto dal singolo “Bene”. Nel frattempo il rapper ha rilasciato anche un altro mixtape – disponibile gratuitamente – dal titolo “QVC6”. “Nonostante tutto” ha avuto una buona accoglienza dal pubblico e dalla critica musicale. È arrivato al vertice della classifica FIMI Album ed è stato certificato disco d’oro a sole due settimane dalla sua uscita. Il novembre 2016 è uscita una nuova versione di “Nonostante tutto”, chiamata “Reloaded. A fine anno, invece, ha visto la luce un nuovo mixtape, “QVC7”.

Nonostante la giovane età, la produzione artistica di Gemitaiz è impressionante. Numerosi mixtape accompagnati spesso all’uscita di album non sono un lavoro che tutti riescono a fare, perché richiedono impegno e dedizione. Ma è l’artista stesso che ha confessato che la maggior parte del suo tempo la passa in studio a comporre musica. Gemitaiz, infatti, non è diventato famoso per un colpo di fortuna, ma per il lavoro incessante che c’è dietro i suoi testi e le sue strofe. Non si tratta di un’improvvisazione sulla scia di una moda del momento, ma di dedizione costante e continuativa.

“Davide”

Il 6 ottobre 2017 è uscito “Davide”, l’ultimo album di Gemitaiz. Preceduto dal singolo “Oro e Argento”, si conferma uno dei lavori più maturi del rapper, che ha sempre preso molto sul serio il suo compito di fare musica e diffonderla nel mondo. “Davide” è diventato ovviamente disco di platino, vendendo più di 50mila copie in Italia.