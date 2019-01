Gemitaiz: il nuovo singolo "Senza di me" con Venerus e Franco126

Il nuovo singolo di Gemitaiz s’intitola “Senza di me” ed è entrato in rotazione radiofonica dal 4 gennaio

“QVC8” è il titolo del nuovo mixtape che Gemitaiz ha reso disponibile, gratuitamente, alla fine del 2018. Questo grande successo è incoronato da un singolo, “Senza di me”, in collaborazione con Venerus e Franco 126, da più di una settimana nella top 10 di Spotify.

Senza di me

Acronimo di “Quello che vi consiglio”, “QVC8” è l’ottavo capitolo di una narrazione musicale che Gemitaiz porta avanti ormai dal 2009 per diffondere la musica che gli piace, senza vincoli o costrizioni. “QVC8” rappresenta un ennesimo traguardo per il rapper che, dopo la pubblicazione di “Davide”, è stato consacrato alle classifiche nazionali con un meritato disco di Platino. “Davide” è stato pubblicato nel 2018 e, oltre ad essere uno dei dischi più ascoltati su Spotify del 2018, è stato pubblicato con la QVC Collection in edizione deluxe, una raccolta dei vari mixtape che ha saputo calamitare l’attenzione dei veri intenditori.

Ecco la tracklist di "QVC8":

Già da un po’ (2010) Rollin’ Davi Giuro che (feat. Priestess & Quentin 40) Toradol Bad Boys (feat. Ketama126) Ok! Passa (feat. Tedua) Che ci faccio Work (feat. Martina May) Non mi va Codice Pin (feat. Carl Brave) Ye Ye Ye Rossi (feat. Vegas Jones, Nayt) Fresco Senza di Me (feat. Venerus & Franco 126) Rainman Outro (scratch di Bassi Maestro)

Come tutti i mixtape, si tratta di una collezione di brani scaricabile gratuitamente dal sito del rapper originario di Roma, oppure in libero ascolto su YouTube. I brani contengono dei beat già utilizzati da altri artisti e, pertanto, non possono essere riprodotti con scopo commerciale.

Il mixtape è disponibile dal 28 dicembre 2018 ed è stato anticipato da due singoli, “Rollin’” e “Senza di me” con Venerus e Franco 126, da poche ore entrato in rotazione radiofonica. Con oltre 18 pezzi nella tracklist, “QVC8” chiude in bellezza un 2018 fortunato per Gemitaiz, il quale si gode i frutti di “Davide”, successo discografico, e la chiusura di un tour che lo ha portato in alcune delle città più importanti della musica italiana.

Gli ultimi progetti di Gemitaiz

L’album “Davide” è uscito il 20 aprile 2018 per “Tanta Roba/Universal Music Italia”, riscuotendo da subito un grande successo. Dopo il disco di Platino FIMI, è stata “Davide”, la title track in featuring con Coez, a fare la parte del leone, portando a casa 2 dischi di Platino e collocandosi tra le canzoni più ascoltate del 2018. Da qualche settimana, Gemitaiz ha inoltre concluso il suo “Paradise Lost Tour”, dove ha avuto occasione di incontrare i fan e presentare alcuni dei suoi nuovissimi singoli in alcuni dei club più esclusivi d’Italia.

Dal periodo del suo debutto, nel 2003, con Canesecco e il mixtape “Affare romano”, la carriera di Gemitaiz ha portato a segno un successo dietro l’altro grazie a un talento sorprendente e collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti del rap. Nel 2012 firma il suo contratto con la “Tanta Roba” e si mette al livello dei big, totalizzando vendite impressionanti grazie all’album di debutto, “L’unico compromesso” (2013).