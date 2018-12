Gemitaiz, fuori il mixtape "Quello che vi consiglio Vol. 8": la tracklist

Gemitaiz ha pubblicato un nuovo mixtape: “Quello che vi consiglio Vol. 8”. Il nuovo lavoro del rapper romano è disponibile in free download e sulle piattaforme di streaming musicale a partire da venerdì 28 dicembre 2018. Ad anticiparne l’uscita sono stati estratti due singoli: “Rollin’”, in collaborazione con Mixer T, e “Senza di me” in featuring con Venerus e Franco126.

Tutto quello che c’è da sapere su “QVC 8”

A partire dal 2009 Gemitaiz ha dato il via ad una serie di mixtape intitolata “Quello che vi consiglio”, nota anche come “QVC”. Da allora il rapper ha affiancato le uscite dei propri album alla produzione di questi mixtape, pubblicandone di media uno all’anno (fatta eccezione per il 2011 e il 2017). Dal 28 dicembre 2018 sarà disponibile all’ascolto e al free download il volume 8 della serie, prima condiviso in anteprima Spotify nella versione “Singles” e solo prossimamente in edizione completa. “Quello che vi consiglio Vol. 8” contiene i brani già estratti “Rollin’” e “Senza di me” in feat. con Venerus & Franco126. Le collaborazioni presenti in questo mixtape sono tante, tutte con noti nomi della scena rap (e trap) italiana: Tedua, Carl Brave, Franco126, Bassi Maestro, Vegas Jones, Quentin40, Ketama 126, Priestess, Nayt e Martina May. “QVC 8” arriva a distanza di pochi mesi da “Davide”, nuovo fortunato album di Gemitaiz uscito lo scorso 20 aprile 2018 per Tanta Roba / Universal Music Italia. Di seguito la tracklist completa di “Quello che vi consiglio Vol. 8”:

Già da un po’ (2010) Rollin’ Davi Giuro che (feat. Quentin40 e Priestess) Toradol Bad boys (feat. Ketama 126) Ok! Passa (feat. Tedua) Che ci faccio Work (feat. Martina May) Non mi va (Interludio) Codice Pin (feat. Carl Brave) Ye Ye Ye Rossi (feat. Vegas Jones e Nayt) Fresco Senza di me (feat. Venerus e Franco126) Rainman Outro (scratch by Bassi Maestro)

Gli ultimi progetti di Gemitaiz

Nel 2018 Gemitaiz è tornato sulla scena pubblicando “Davide”, il suo ultimo album, uscito il 20 aprile 2018 per Tanta Roba / Universal Music Italia. Il disco ha riscosso un grande successo e ad ora è certificato disco di platino. L’omonimo singolo “Davide” in featuring con Coez, lanciato nello stesso giorno d’uscita dell’album, si è guadagnato un doppio disco di platino FIMI ed è tra le canzoni più ascoltate nel 2018 su Spotify in Italia. Gemitaiz ha appena terminato il suo “Paradise Lost” tour, nel corso del quale ha presentato le nuove canzoni nei festival estivi e nei più importanti club italiani. La tournée è stata un successo di presenze, registrando sold out dopo sold out nelle varie date. Ad anticipare l’uscita del nuovo mixtape “Quello che vi consiglio Vol. 8”, Gemitaiz ha pubblicato due singoli: “Rollin’” e “Senza di me” in featuring con Venerus e Franco126. “QVC 8 - Singles” è disponibile in anteprima Spotify a partire da mezzanotte del 28 dicembre 2018, a breve sarà condiviso in rete l’intero mixtape composto da ben 18 tracce. Così, il rapper romano mette a segno la sua seconda pubblicazione del 2018, chiudendo un anno ricco di novità e soddisfazioni.