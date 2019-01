Lucca Summer Festival, ci sarà anche Gemitaiz

Continua ad ingrossare le fila il Lucca Summer Festival, che anche quest’anno si conferma uno dei punti di riferimento tra i festival estivi italiani. A completare un cartellone di eventi già ricchissimo sarà infatti Gemitaiz, uno dei grandi nomi dell’hip-hop nostrano, che salirà sul palco di piazza Napoleone venerdì 26 luglio per uno dei soli tre appuntamenti in programma la prossima estate. I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone: 29 euro per il posto in piedi, 49,45 euro per Statua Gold o Tribuna numerata. Ogni cliente può acquistare un massimo di quattro biglietti. Il rapper, tra l’altro, aveva già visitato Lucca la scorsa primavera nel corso dell’Instore Tour per promuovere “Davide”, incontrando i fan al cinema Astra.

Il ritorno sul palco di Gemitaiz

Non si ferma il successo di Gemitaiz che, dopo aver conquistato il disco di platino con “Davide”, continua a far registrare numeri da record. Dopo il grande successo del “Paradise Lost Club Tour”, concluso con ben dieci sold out consecutivi e oltre venticinquemila biglietti venduti, Davide De Luca torna la prossima estate a grande richiesta dal vivo per tre appuntamenti unici, tutti nel mese di luglio: giovedì 4 luglio sul palco del Rock In Roma all’ippodromo Capannelle, quindi una settimana esatta dopo, giovedì 11 luglio, al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) ed infine quest’ultimo live, fresco di annuncio, in quel di Lucca. Sul suo profilo Facebook, Gemitaiz ha parlato di “prime date”, quindi è lecito aspettarsi nuove aggiunte nel corso delle prossime settimane. Oltre ai brani del suo ultimo disco “Davide”, uscito per Tanta Roba Label/Universal Music Italia, l’artista porterà dal vivo anche i brani contenuti nel nuovo mixtape “QVC8”, ottavo capitolo della saga ormai cult sul web uscito sul finire del 2018. Neanche il tempo di lanciare il suo ultimo lavoro che, da qualche giorno, Gemitaiz è tornato a far parlare di sé dato che a inizio febbraio dovrebbe uscire il singolo “Giornate Vuote” di Frenetik&Orang3 qui l’artista ha partecipato in qualità di ospite. I due produttori sono amici da tempo del rapper capitolino e la loro non è la prima collaborazione.

Gli ospiti del Lucca Summer Festival 2019

Intanto diventa sempre più ricco il cartellone dell’edizione 2019 del Lucca Summer Festival, che porterà anche quest’anno sul palco decine di artisti di spicco della musica italiana ed internazionale. La kermesse ha alle spalle ventuno edizioni, con 267 eventi organizzati, 289 artisti esibitisi in città e ben oltre il milione di spettatori raccolti. Questo il calendario degli appuntamenti già ufficializzati, per i quali sono già aperte le prevendite sul circuito Ticketone: