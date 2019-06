Gemitaiz e Madman: "Veleno 7" è record Spotify di ascolti giornalieri

Gemitaiz e Madman hanno rilasciato il nuovo singolo, “Veleno 7”, che in pochi giorni ha battuto il record nazionale di streaming giornalieri per un singolo su Spotify

Sono Gemitaiz e MadMan i nuovi detentori del record tutto italiano degli streaming giornalieri per un singolo su Spotify. Il nuovo primato, scandito dal magistrale flow di “Veleno 7”, ammonta a 1.824.280 streaming in sole 24 ore – numeri che spingono il singolo fino alla 31esima posizione nella classifica globale della piattaforma.

Veleno 7, nuovo singolo di Gemitaiz e MadMan

È un beat che non perdona quello di “Veleno 7” di Gemitaiz e MadMan. I due artisti hanno dato una dimostrazione del loro talento sul palco del Core Festival Di Treviso, emozionando una folla di quasi 11 mila persone con il ritmo del loro ultimo lavoro insieme. Non è un caso che pochi giorni prima si siano portati a casa il record di streaming giornalieri Spotify con un totale di 824.280 streaming in sole 24 ore, entrando nella storia della musica italiana. “Veleno 7”, il nuovo singolo di Gemitaiz con Madman, è stato pubblicato il 7 giugno per la Tanta Roba Label/Island Records/Universal Music, ed è stato prodotto da PK e Mixer T. Successore di “Veleno 6”, il brano è un’autentica sfida all’ultima rima dove il vincitore non è così facile da dichiarare e i due rapper possono liberamente versare un po’ di “veleno” su tutto ciò che li circonda.

Il record, un tempo appartenuto a “Soldi” di Mahmood, era passato nelle mani di “Peace & Love” di Sfera Ebbasta e Ghali con la produzione di Charlie Charles, per un totale stellare di 1.599.253 streaming in 24 ore. Il 7 giugno, però, “Veleno 7” è passata in testa e adesso si gode il meritato successo.

Gemitaiz in tour nel 2019

Chi desidera ascoltare “Veleno 7” dal vivo potrebbe dover attendere il 26 luglio e recarsi al Lucca Summer Festival, dove MadMan e Gemitaiz saliranno di nuovo sul palco insieme. Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti di Gemitaiz per il suo “Summer Tour” 2019:

8 giugno, Treviso @ Core Festival

15 giugno, Senigallia (AN) @ Mamamia Festival Estate 2k19

4 luglio, Roma @ Rock in Roma

11 luglio, Milano @ Carroponte

13 luglio, Bologna @ Indimenticabile Festival

30 luglio, Gallipoli @ Sottosopra Fest

17 agosto, Soverato (CZ) @ Summer Arena

MadMan in concerto nel 2019

Anche MadMan non resta con le mani in mano e si prepara a gettarsi a capofitto nel “MM Vol. 3 Summer Tour”, che celebra l’uscita del suo nuovo mixtape insieme ai fan. Ecco tutte le date:

14 giugno, Parma @ Parma Music Park

2 luglio, Padova @ Sherwood Festival

4 luglio, Collegno (TO) @ Flowers Festival

25 luglio, Udine @ Udine Vola

26 luglio, Lucca @ Lucca Summer Festival (con Gemitaiz)

3 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) @ Beky Bay

4 agosto, Gallipoli @ Sottosopra Fest

I biglietti per i concerti di MadMan sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne a una cifra di partenza di 17 euro per alcune delle date. Per motivi di bagarinaggio non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account.