Gemitaiz e Madman: fuori il nuovo singolo "Veleno 7"

Sono passati 3 anni dal loro ultimo successo insieme e “Veleno 6” è ancora uno dei brani più amati nella top 200 di Spotify. Per “Veleno 7”, dunque, le aspettative erano alle stelle. E sono state ampiamente ripagate.

Veleno 7, nuovo singolo di Gemitaiz e Madman

“Veleno 7”, il nuovo singolo di Gemitaiz con Madman, è stato pubblicato l’7 giugno per la Tanta Roba Label/Island Records/Universal Music, ed è stato prodotto da PK e Mixer T per essere presentato dal vivo al Lucca Summer Festival, in data 26 luglio. “Veleno 7” è il settimo episodio di una avventura che va avanti ormai dal 2009 e caratterizza le carriere dei due artisti. A ritmo della canzone, infatti, Gemitaiz e Madman si sfidano in una autentica battaglia all’ultima rima, dove il vincitore non è sempre facile da dichiarare e viene versato un po’ di “veleno” su tutto ciò che li circonda.

In meno di tre giorni, “Veleno 7” è entrata nella storia del rap e della musica italiana: sono infatti Gemitaiz e Madman i detentori del primato assoluto di streaming in 24 ore su una piattaforma digitale, e soffiano il podio a “Soldi” di Mahmood con oltre 1 milione e 800 mila streaming nelle prime ore dalla pubblicazione del brano. “Veleno 7” è inoltre scattato al 31esimo posto della classifica mondiale di Spotify, portando a casa un secondo record italiano.

Gemitaiz in tour nel 2019

Chi desidera ascoltare “Veleno 7” dal vivo dovrà attendere il 26 luglio e recarsi al Lucca Summer Festival, dove i due artisti saranno tra i protagonisti dell’evento. Per quanto riguarda i concerti di Gemitaiz, ecco le date del suo “Summer Tour”:

8 giugno, Treviso @ Core Festival

15 giugno, Senigallia (AN) @ Mamamia Festival Estate 2k19

4 luglio, Roma @ Rock in Roma

11 luglio, Milano @ Carroponte

13 luglio, Bologna @ Indimenticabile Festival

30 luglio, Gallipoli @ Sottosopra Fest

17 agosto, Soverato (CZ) @ Summer Arena

Madman in concerto nel 2019: MM Vol. 3 Summer Tour

Di seguito, l’elenco completo delle date fino a questo momento annunciate per l’estate del rapper MadMan, il quale porta sul palco il quarto mixtape della sua carriera “MM Vol. 3”:

14 giugno, Parma @ Parma Music Park

2 luglio, Padova @ Sherwood Festival

4 luglio, Collegno (TO) @ Flowers Festival

25 luglio, Udine @ Udine Vola

26 luglio, Lucca @ Lucca Summer Festival (con Gemitaiz)

3 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) @ Beky Bay

4 agosto, Gallipoli @ Sottosopra Fest

I biglietti per i concerti di MadMan di quest’estate sono già disponibili in prevendita sul circuito online TicketOne a partire da 17 euro per la tappa di Padova, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per account singolo.