Gemitaiz e Madman in concerto, due date esclusive nel 2020

Dopo essersi esibiti insieme lo scorso 26 luglio sul palco del Lucca Summer Festival, Gemitaiz e Madman rinnovano il loro lungo sodalizio artistico annunciando due esclusive date nel 2020: gli appuntamenti da segnare in calendario sono il 10 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Di seguito potete trovare tutte le info sui concerti del prossimo anno, che vedranno i due rapper tornare da co-protagonisti sui palchi dei palazzetti italiani.

Gemitaiz e Madman: i biglietti e tutte le info sulle date 2020

L’annuncio è arrivato lo stesso giorno della loro esibizione congiunta in occasione del Lucca Summer Festival (lo scorso 26 luglio), unica data insieme dell’estate 2019. Gemitaiz e Madman divideranno il palco ancora una volta per due live esclusivi nei palasport più importanti d’Italia: i concerti sono fissati per il 10 marzo 2020 al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 marzo 2020 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti saranno disponibili online e via call center su circuito Ticketone dalle ore 12:00 di lunedì 29 luglio, mentre per l’acquisto nei punti vendita autorizzati bisognerà aspettare le ore 11:00 di lunedì 5 agosto. I due rapper hanno appena dato un seguito al loro duraturo sodalizio artistico pubblicando il singolo “Veleno 7”, settimo capitolo dell’omonima serie nata nel 2009, sin da subito un successo di ascolti e record di streaming su Spotify. Attualmente sia Gemitaiz che Madman sono impegnati nei rispettivi tour estivi.

Gemitaiz: le prossime date del “Summer tour 2019”

Dopo aver conquistato il pubblico con il suo ultimo album “Davide”, uscito il 20 aprile 2018 e attualmente certificato doppio platino, lo scorso dicembre Gemitaiz ha pubblicato “QVC8”, l’ottavo capitolo della sua nota serie di mixtape intitolata “Quello che vi consiglio”. Dopo il successo del tour nei club di tutta Italia, ora il rapper sta portando la sua musica nelle location all’aperto e nei festival estivi del bel paese. Il “Summer tour 2019” è iniziato lo scorso 8 giugno dal Core Festival di Treviso, proseguendo poi con diverse tappe. Ora restano ancora due appuntamenti in programma per l’estate 2019: il concerto del 30 luglio a Gallipoli (LE) per il Sottosopra Fest e il live del 17 agosto alla Summer Arena di Soverato (CZ). I biglietti per entrambe le date sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo per assistere allo show di Gemitaiz al Sottosopra Fest è di 26 euro + diritti di prevendita (posto unico), mentre per l’appuntamento a Soverato il prezzo del biglietto è di 24,35 euro + d.p. (sia per il posto unico in piedi che per la tribuna numerata).

Madman: le prossime date del “MM Vol. 3 Summer tour”

Anche MadMan è attualmente impegnato con le date estive del suo “MM Vol. 3 Summer tour”. Il rapper sta presentando al pubblico i brani del suo “MM Vol. 3”, terzo volume della serie di mixtape solisti, anticipato dai singoli “7/8 Sour” e “Supernova”. L’ultimo disco in studio, invece, è “Back home”, pubblicato il 2 febbraio 2018 e attualmente certificato platino. Il tour è iniziato lo scorso 14 giugno dal Parma Music Park e ora che l’estate avanza restano solo due occasioni per poter assistere ai concerti di Madman: il 3 agosto al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN) e il 4 agosto al Sottosopra Fest di Gallipoli (LE). I biglietti per entrambi gli show sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 20 euro + diritti di prevendita (posto unico).