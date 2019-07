Gemitaiz e MadMan in concerto al Lucca Summer Festival: info e scaletta

Gemitaiz e MadMan saranno co-protagonisti sul palco del Lucca Summer Festival per un’unica data estiva insieme. L’appuntamento fissato per venerdì 26 luglio nella cornice di Piazza Napoleone. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare preparati a questo speciale evento: orari, biglietti e la possibile scaletta del concerto.

Gemitaiz e MadMan al Lucca Summer Festival: tutte le info sul concerto

Gemitaiz e MadMan hanno da poco pubblicato il loro nuovo singolo “Veleno 7”, che ha subito macinato grandi numeri e record di ascolti. Forti dei successi dei loro ultimi dischi solisti, i due rapper si esibiranno da co-protagonisti sul palco per un’unica data estiva in programma venerdì 26 luglio in Piazza Napoleone, in occasione del Lucca Summer Festival. Sarà un live speciale, che vedrà i rapper insieme sul palco per tutta la durata dello show per completarsi a vicenda e miscelare il loro unico stile. L'apertura delle casse per il ritiro dei biglietti acquistati in prevendita Ticketone è prevista per le ore 18:30 (c/o Summer Point, Piazza del Giglio ingresso S. Girolamo). La cassa accrediti per concorsi, ospiti e stampa aprirà alle ore 19:30 (sempre all’ingresso S. Girolamo). L’inizio dello show di Gemitaiz e MadMan è previsto per le ore 21:30; per restare aggiornati sugli orari ufficiali consigliamo comunque di consultare il sito e i social di Magellano Concerti e del Lucca Summer Festival il giorno stesso dell’evento. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, oppure direttamente in cassa la sera del concerto (salvo disponibilità). I prezzi variano a seconda del posto scelto e selezionato e sono i seguenti: posto in piedi a 25,22 euro + diritti di prevendita, tribuna numerata e tribuna44 non numerata a 43 euro + d.p., esauriti i posti statua gold.

La possibile scaletta del concerto

Non è certamente la prima volta che Gemitaiz e MadMan uniscono i propri stili esibendosi insieme sul palco, ma l’appuntamento del 26 luglio al Lucca Summer Festival sarà l’unico concerto dell’estate in cui vedere entrambi i rapper protagonisti. I due artisti, infatti, sono attualmente impegnati nei rispettivi tour estivi con tappe in tutta Italia. L’ultima pubblicazione di Gemitaiz è l’ottavo capitolo della serie di mixtape intitolata “Quello che vi consiglio”, mentre il suo ultimo album è “Davide”, uscito il 20 aprile 2018 e attualmente certificato doppio platino. MadMan, invece, sta presentando al pubblico i brani del suo “MM Vol. 3”, terzo volume della serie di mixtape solisti, anticipato dai singoli “7/8 Sour” e “Supernova”. Il suo ultimo disco in studio è “Back home”, pubblicato il 2 febbraio 2018 e attualmente certificato platino. Il sodalizio artistico tra i due rapper è tra i più duraturi della scena: la loro pubblicazione congiunta più recente è “Veleno 7”, settimo capitolo dell’omonima serie nata nel 2009; insieme hanno anche scritto un intero album, “Kepler” (2014) e dato vita a tantissime altre canzoni tra singoli, mixtape ed EP. Non è stata svelata alcuna informazione ufficiale sulla scaletta che i due seguiranno durante il concerto al Lucca Summer Festival, ma quello che ci aspettiamo di sentire è una selezione dei loro brani in duetto di maggiore successo come “Brillo”, “Non se ne parla”, “Pistorius”, “Hollywood” e tanti altri. Non potranno mancare anche i grandi successi solisti di entrambi.