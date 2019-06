Lucca Summer Festival: line up e cantanti

Il programma completo del Lucca Summer Festival: tutti gli artisti in line up per l’edizione 2019

Grandi artisti del panorama musicale italiano ed internazionale sono pronti a salire sul palco del Lucca Summer Festival 2019, quest’anno alla sua ventiduesima edizione. Si inizierà il 28 giugno col concerto dei Take That, per poi continuare con un ricchissimo calendario che vedrà protagonisti Elton John, Ennio Morricone, New Order, Calcutta, Salmo e tanti altri fino al live di chiusura del festival nelle mani di Sting (29 luglio). Di seguito il programma completo del Lucca Summer Festival 2019 e tutte le info utili per arrivare preparati ai vari concerti.

Lucca Summer Festival 2019: programma e artisti in line-up

Per l’edizione 2019 il Lucca Summer Festival ha stilato un programma per tutti i gusti, che unisce i nuovi volti della musica italiana a star internazionali che hanno fatto la storia. Tutti i concerti si terranno sul palco di Piazza Napoleone, tranne due eccezioni: il maestro Ennio Morricone (29 giugno) e Elton John (7 luglio) si esibiranno nel meraviglioso contesto delle Mura Storiche di Lucca, entrambi alle prese coi tour d’addio delle rispettive carriere nel mondo della musica. In programma anche diverse esclusive nazionali: il Lucca Summer Festival sarà tappa dell’unica data italiana degli Scorpions (27 luglio), dei New Order e degli Elbow (12 luglio), di Janelle Monáe (che dividerà il palco con Giorgia il 18 luglio), oltre che dei The Good, The Bad & The Queen (20 luglio), il supergruppo formato da Damon Albarn, Paul Simonon, Simon Tong e Tony Allen. Ecco la scaletta completa degli artisti che si esibiranno al Lucca Summer Festival 2019:

28 giugno: Take That

29 giugno: Ennio Morricone (Mura Storiche di Lucca)

30 giugno Francesco De Gregori

5 luglio: Toto

6 luglio: Calcutta

7 luglio: Elton John (Mura Storiche di Lucca)

9 luglio: Macklemore e Anastasio

10 luglio: Tears For Fears

12 luglio: New Order ed Elbow (unica data italiana)

13 luglio: Mark Knopfler

16 luglio: Eros Ramazzotti

18 luglio: Giorgia e Janelle Monáe

19 luglio: Salmo e Maneskin

20 luglio: The Good, The Bad & The Queen (unica data italiana)

26 luglio: Gemitaiz e Madman

27 luglio: Scorpions (unica data italiana)

29 luglio: Sting

Lucca Summer Festival 2019: i biglietti, dove acquistarli

L’organizzazione del Lucca Summer Festival raccomanda di acquistare i biglietti per i propri concerti solamente presso i circuiti di vendita autorizzati. Le prevendite per tutti i live in calendario (salvo disponibilità) sono disponibili su circuito Ticketone, online sul sito ufficiale e nei punti vendita autorizzati. Le biglietterie del festival saranno posizionate in Piazza San Michele (angolo via San Paolino) e in Piazza del Giglio - ingresso S. Girolamo. Nei giorni di concerto, l'apertura delle casse per il ritiro dei biglietti acquistati in prevendita Ticketone è prevista per le ore 18:30 (c/o Summer Point, Piazza del Giglio ingresso S. Girolamo). La cassa accrediti per concorsi, ospiti e stampa aprirà alle ore 19:30 (sempre all’ingresso S. Girolamo). L'orario di apertura dei cancelli e l'inizio spettacoli varierà a seconda dell'evento. Per tutti i dettagli rimandiamo al sito ufficiale del Lucca Summer Festival.