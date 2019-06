Elodie e Marracash: il nuovo singolo dell'estate è "Margarita"

Elodie e Marracash portano un po’ di “Margarita” all’estate italiana e si preparano ad entrare in diretta competizione con alcuni dei brani che concorreranno per il titolo di tormentone della stagione calda del 2019.

“Margarita”, il nuovo singolo di Elodie

Il 12 giugno 2019 arriva “Margarita”, brano di Elodie feat. Marracash che sarà disponibile in streaming e download digitale e si ripromette di dare il suo solenne contributo alla musica estiva italiana. Dopo il successo da disco di Platino di “Nero Bali”, Elodie si muove con disinvoltura attraverso i duetti con alcuni dei protagonisti delle classifiche del momento. Pensiamo al suo brano con Ghemon, “Rambla”, oppure a “Pensare male” in collaborazione con i The Kolors. “Margarita” è già disponibile in pre-salvataggio e sarà pubblicato per l’etichetta Island Records, con una produzione speciale messa a punto da Takagi & Ketra. Il brano si promette di unire le sonorità pop e spensierate di Elodie con il flow impeccabile di uno dei colossi del rap italiano, Marracash.

Elodie, un grande successo

I grandi duetti degli ultimi mesi della carriera di Elodie segnano un cambio di rotta definitivo dopo la fine della sua avventura ad “Amici”. Elodie è un’artista con più di un milione di ascolti Spotify che punta avanti e, con un po’ di fortuna, porterà presto ai suoi fan un nuovo album. Il suo ultimo successo discografico è stato “Tutta colpa mia”, pubblicato il 17 febbraio 2017 per la Universal in concomitanza con la partecipazione dell’artista a Sanremo.

Chi è Elodie

Classe ’90, Elodie Di Patrizi nasce a Roma da padre italiano e madre creola. Sin da bambina vive e respira la musica che ama e che spera, un giorno, diventi il suo lavoro. Prova ad entrare a X Factor, ma viene eliminata durante le fasi iniziali. I provini per il talent show di Maria De Filippi non vanno subito per il verso giusto, ma dopo qualche tentativo riesce a entrare nella scuola e conclude l’anno con un secondo posto, dietro a Sergio Sylvestre. L’anno successivo, nel 2016, esce “Un’altra vita”, disco d’Oro FIMI, e segue poi una partecipazione al Festival di Sanremo con “Tutta colpa mia”, disco di Platino. Dopo il successo di “Nero Bali” con Michele Bravi e Guè Pequeno, la cantante ha collaborato anche al singolo di quest’ultimo intitolato “Sobrio”, apparso poi nel disco “Sinatra”. Nella speranza che i più recenti successi discografici di Elodie si traducano presto in un album, i fan auspicano che le voci di corridoio secondo le quali un disco sarebbe in lavorazione siano fondate.

Marracash

Pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo, Marracash è una delle icone intramontabili del rap italiano. Nato nel 1979 a Nicosia, in Sicilia, Marracash ha fondato insieme a Shablo l’etichetta discografica indipendente Roccia Music che ha portato al successo una serie di artisti che oggi frequentano abitualmente le classifiche italiane. L’ultimo disco dell’artista risale al 2016 quando, insieme a Guè Pequeno, ha pubblicato “Santeria”, doppio disco di Platino FIMI dal quale sono stati estratti i singoli: “Nulla accade”, “Insta Lova”, “Ninja” e “Scooteroni RMX”.