"Pensare male", ecco il video dei The Kolors con Elodie

Il video ufficiale di "Pensare male" dei The Kolors ed Elodie ha subito riscosso un grande successo ottenendo oltre 350.000 visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana.

Quando due straordinari talenti si incontrano, il risultato non può che essere strepitoso. “Pensare male” è il nuovo magnetico singolo dei The Kolors, la band capitanata da Stash che ha rivoluzionato la musica pop italiana degli ultimi anni portando all’interno della discografia nazionale contaminazioni internazionali e vibrazioni tipiche degli anni ’80.

“Pensare male”: una collaborazione con il botto

“Pensare male” riesce nell’impresa di unire due degli artisti più innovativi, creativi e interessanti del nostro panorama. Il singolo è stato pubblicato il 15 marzo 2019 e ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico che ha amato la scelta del gruppo di tornare a cantare in italiano sottolineandone quindi l’enorme duttilità e poliedricità.

I The Kolors ed Elodie dimostrano come non ci sia assolutamente bisogno di andare all’estero per trovare brani dalle sonorità innovative e con arrangiamenti ben curati ma come ciò sia possibile anche in Italia grazie proprio all’unione di due artisti eccezionali.

Nel frattempo Elodie mette a segno un’altra collaborazione di successo che fa seguito a “Nero Bali” con Gué Pequeno e Michele Bravi e a “Rambla” con il rapper Ghemon con le quali ha scalato le classifiche italiane dei brani di maggior successo nel nostro paese.

“Pensare male”: il video ufficiale

Il video ufficiale di “Pensare male” è stato distribuito mercoledì 27 marzo e in meno di una settimana ha già ottenuto oltre 350.000 visualizzazioni, sintomo di come la musica di Stash, Alex e Daniele sia sempre molto apprezzata dal pubblico italiano. Nel filmato, dalla durata di tre minuti e mezzo, troviamo anche la bellissima e sensuale Elodie che dà quel tocco glamour in più.

Il video si svolge interamente all’interno di un club, probabilmente un locale underground, in cui avviene l’incontro tra persone di età differenti. Protagonisti della scena sono i The Kolors e in seguito Elodie che seduta su una sedia e con indosso un vestito pieno di brillantini fa la sua apparizione ammaliando gli spettatori.

Il filmato mostra poi Elodie raggiungere i The Kolors per cantare insieme mentre le immagini sono intervallate da quelle dei presenti alla festa. Il filmato risulta molto curato esteticamente strizzando notevolmente l’occhio alle produzioni internazionali, anzi, dimostrando come non ci sia assolutamente nulla da invidiare ai mercati esteri.