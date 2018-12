The Kolors, annunciati 4 concerti nel 2019: info e date

La band di Stash annuncia ufficialmente il suo nuovo tour nei migliori club italiani. A dare la notizia sono stati proprio loro, i The Kolors, che hanno alzato le aspettative a mille con un conto alla rovescia sui social. 4 date importanti, da Torino a Napoli, per ballare insieme ai fan al ritmo di alcune delle canzoni che hanno scandito il ritmo della rotazione radiofonica italiana.

The Kolors Club Tour: date e info concerti

I The Kolors sono pronti a spaccare. La band capitanata da Stash ha riscosso un grande successo con alcuni singoli più rilevanti degli ultimi anni, ma ancora non ci sono notizie del nuovo disco. Per far salire la febbre da aspettativa, i The Kolors annunciano 4 date nei club italiani, portando la loro musica ai fan che ormai sembrano scalpitare in attesa di nuova musica.

Dopo il grande successo di Sanremo 2018 con “Frida (Mai, mai mai)”, il primo singolo dei The Kolors interamente in lingua italiana, la band si prepara dunque a dedicarsi ancora una volta, sul palco, alla musica dal vivo.

Ecco le 4 date del The Kolors Club Tour:

3 aprile 2019, Torino @ Hiroshima

4 aprile 2019, Milano @ Tunnel Club

7 aprile 2019, Roma @ Lago Venue

8 aprile 2019, Napoli @ Duel Beat

I biglietti del The Kolors Club Tour saranno disponibili in prevendita a partire dal 12 dicembre 2018, alle ore 14, su TicketOne.

Parlando di questi show, Stash ha dichiarato: «Sono molto felice di questa nuova prossima avventura live. In questo momento in cui sono molto impegnato in TV, è fondamentale per me non perdere il contatto con la musica, che è la base del mio percorso artistico. Sono carico di stimoli, che sto portando in studio con me insieme ai miei compagni d’avventura. Stiamo lavorando a pezzi nuovi che non vediamo l’ora di farvi sentire. Siamo felicissimi di ritrovare i nostri fan, che sono sempre presenti e affezionati». Il tour anticipa una leg estiva dedicata alle migliori piazze italiane.

The Kolors: un po’ di storia

Prima del grande debutto televisivo per Amici di Maria de Filippi, i The Kolors si esibivano nel cuore di Milano, in un locale chiamato Le Scimmie. Dopo il grande successo del talent show, che li ha visti vincitori della quattordicesima edizione, i The Kolors non hanno mai smesso di fare musica e di entrare in sintonia con i palchi italiani che contano.

Nel 2018 si sono resi protagonisti della kermesse musicale di Sanremo, e con il loro singolo “Frida (Mai, mai, mai)” hanno portato una ventata di freschezza al festival più atteso dell’anno. Con i loro dischi “I Want”, “Out” (4 dischi Platino) e “You” hanno cavalcato le classifiche musicali anche grazie a singoli di successo come “Everytime”, “Me Minus You” e “Come le onde”, un brano in collaborazione con J-Ax che, con la videoclip, ha totalizzato quasi 5 milioni di visualizzazioni.