Marracash annuncia il progetto "Persona - Vinyl Deluxe Box"

“Persona” di Marracash (le frasi più belle delle sue canzoni) ha conquistato la vetta degli album più venduti del 2020 permettendo al rapper di ottenere quattro dischi di platino. Un riscontro ancora oggi rilevante se si pensa che a distanza di un anno dalla sua uscita, “Persona” è ancora presente nei primi posti della Top Album Fimi. Numeri da capogiro anche su Spotify dove i brani dell’album sono tra i più riprodotti. Il disco ha superato i 450 milioni di stream nelle prime 24 ore dall’uscita e 15 brani sono entrati nelle prime 16 posizioni della classifica italiana. Per celebrare al meglio il grande successo, Marracash ha annunciato “PERSONA – Vinyl Deluxe Box”. Sono 4 vinili speciali in edizione limitata, uno per ognuno dei 4 dischi di platino conquistati. Per gli appassionati e i fan del rapper, un’occasione imperdibile anche di conoscere il prossimo progetto in uscita nei prossimi mesi.