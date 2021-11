Marracash: "Io ed Elodie ci siamo lasciati mentre lavoravamo al disco"

Il rapper ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera per la promozione del suo disco, “Noi, Loro e gli Altri”, che lui e l'ex compagna si sono separati proprio mentre lavoravano all’album, aggiungendo che lei gli è stata comunque vicina. “Ci siamo lasciati sul set del mio ultimo video”. Nel videoclip “Crazy Love” mettono in scena la fine del loro rapporto, uccidendosi a vicenda. Elodie compare in copertina, “insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine”, aggiunge l’artista

Marracash ha rivelato che lui ed Elodie si sono lasciati mentre lavoravano all’album di lui, l’appena uscito Noi, Loro e gli Altri.



Durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera per la promozione del disco, il rapper ha voluto spiegare come sono andate le cose tra lei e l'ex compagna.



“Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine”, ha raccontato.



Lui e la collega Elodie Di Patrizi stavano insieme dal 2019. Lei compare nella foto di copertina di Noi, Loro e gli Altri (in quella di Noi, dato che ci sono tre cover differenti), il che ha suscitato un certo sconcerto tra i fan proprio perché i due non sono più una coppia. Tuttavia Marracash è felice di averla sulla cover, così come nel videoclip di Crazy Love. Video in cui la presenza di lei non è casuale ma una scelta che si rivela un qualcosa di addirittura catartico.



“È anche nel video di Crazy Love: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda”, rivela l’artista. Un videoclip che quindi è anche un addio, messo in scena quasi per esorcizzare il dolore, inevitabile in qualsiasi separazione.

I due ex sono rimasti in ottimi rapporti, come le parole di lui testimoniano e come fanno anche le parole di lei, quelle espresse in un articolo che uscirà sul nuovo numero di Rolling Stone.



“Marracash è un artista e un essere umano incredibile”, incomincia il messaggio della cantante, intriso di parole d’affetto e anche di parecchia stima. Spiega che a unirli ci sono “la profondità, l’intelligenza, la consapevolezza che le favole non esistono e che la realtà è molto più bella, ricca e sfaccettata”.

Elodie si è detta molto legata al disco dell'ex fidanzato proprio perché contiene brani che sono stati ideati mentre i due stavano assieme. E - da buona fidanzata che è stata - ha aggiunto anche parole di preoccupazioni riguardo al fatto che il rapper solitamente non riesce a godersi il proprio meritato successo.



La voce di Vertigine ha condiviso ieri tra le sue Instagram Stories una dedica per lui, riportando le parole tratte dall’intervista che uscirà su Rolling Stone, in un numero totalmente dedicato al rapper (arricchito anche da un’intervista esclusiva a Marracash).



“È meraviglioso vedere come il Marracash musicista sia diverso dal Fabio di tutti i giorni. È un artista con un’urgenza creativa fuori dal comune e un uomo sensibile. […] Ha una purezza che raramente ho trovato in altri. È un uomo che combatte con la visione degli uomini che la società contemporanea ci impone: quella del machismo tossico, della super efficienza, dell’insensibilità”.

Parole che ben poche ex fidanzate direbbero sul conto di un partner con cui si sono appena lasciate, come purtroppo ci insegna la storia, la fine delle storie e pure le Stories...



“Ha delle fragilità che appartengono a tutti noi, ma che stridono con il personaggio che vorrebbero affibbiargli, o anche semplicemente con l'essere un rapper”, ha aggiunto Elodie.



“Il fatto di essere stata un'ispirazione per Fabio ha fatto sentire un'artista anche me. Sono davvero emozionata per il suo nuovo progetto: oltre a volergli bene come persona, lo stimo come artista”, ha concluso la cantante sul rapper di Nicosia.