Nuovo album di Marracash, in copertina c'è anche Elodie: il post

"Noi, loro, gli altri" è il titolo del nuovo album di Marracash a sorpresa fuori domani, venerdì 19 novembre accompagnato da una trilogia di cover in cui figura anche l'ormai ex fidanzata Elodie. "È un artista e un essere umano incredibile" ha commentato la cantante, "Ha una purezza che raramente ho trovato in altri"

Nonostante qualche ipotesi e indiscrezione aleggiasse già nell’aria, è stata una grande sorpresa per tutti i fan di Fabio Bartolo Rizzo, alias Marracash, l’annuncio dell’arrivo imminente di un nuovo album. “Noi, loro, gli altri”, questo il titolo del progetto registrato in studio, arriverà in streaming domani, venerdì 19 novembre, tra le nuove uscite di venerdì 19 novembre, accompagnato da una trilogia di cover in cui appare anche l’ormai ex fidanzata Elodie. È stata proprio lei a dedicare nelle scorse ore al rapper, tramite stampa e mezzo social, tutta la sua stima e affetto per il cantante che si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Elodie è sulla main cover di “Noi, loro, gli altri” approfondimento Marracash, il nuovo album Noi, loro, gli altri uscirà il 19 novembre A circa un mese dalla conquista del quinto Disco di Platino per “Persona”, l’album uscito nel 2019, Marracash annuncia a sorpresa “Noi, loro, gli altri” che farà il suo debutto sulle piattaforme per lo streaming musicale domani, 19 novembre, un’ora dopo la mezzanotte. È stato proprio un post condiviso sui social a raccontarlo ai fan del rapper di Nicosia, in cui Marracash non solo comunica titolo e data di uscita del disco, ma anche l’intero concept che si nasconde dietro le copertine illustrative del progetto che saranno ben tre. “Noi” sarà la main cover disponibile in tutti i formati (CD e Vinile), mentre sarà possibile acquistare l’album con le cover “Loro” e “Gli altri” nella sola versione Vinile in edizione limitata. A destare curiosità è però la cover principale dove Marracash appare nel suo “Noi”, stretto tra l’abbraccio della famiglia e quello dell’ormai ex fidanzata Elodie. In “Loro” il rapper si trova in studio accanto al suo staff, mentre in “Gli altri” è circondato da una folla di spalle. “Noi, loro, gli altri” racconterà quindi di “Tutti noi senza fare sconti”, ha anticipato Marracash a “Rolling Stone” che gli dedica un intero numero con un’intervista esclusiva.

Le parole di Elodie per Marracash approfondimento Marracash all'Arena di Verona, nuova data nel 2022: info e biglietti Da alcune settimane Elodie e Marracash non sono più una coppia. Una decisione che però ha lasciato immutati la stima e l’affetto reciproco. È proprio la cantante di “Vertigine” che ha condiviso alcune ore fa tramite Instagram Stories, una dedica per il rapper con parole tratte da un’intervista per “Rolling Stone” che uscirà a breve proprio con un capitolo dedicato a Marra. “È meraviglioso vedere come il Marracash musicista sia diverso dal Fabio di tutti i giorni. È un artista con un’urgenza creativa fuori dal comune e un uomo sensibile” ha raccontato Elodie che ha vissuto accanto all’artista Marracash ma anche al Fabio Bartolo Rizzo di tutti i giorni, “Ha una purezza che raramente ho trovato in altri. È un uomo che combatte con la visione degli uomini che la società contemporanea ci impone: quella del machismo tossico, della super efficienza, dell’insensibilità” o ancora “Ha delle fragilità che appartengono a tutti noi, ma che stridono con il personaggio che vorrebbero affibbiargli, o anche semplicemente con l'essere un rapper”. E in merito alla scelta del rapper di Nicosia di includere l’ex fidanzata nella copertina del prossimo album, Elodie ha detto “Il fatto di essere stata un'ispirazione per Fabio ha fatto sentire un'artista anche me. Sono davvero emozionata per il suo nuovo progetto: oltre a volergli bene come persona, lo stimo come artista”.