IL GRANDE CAPO – La corruzione del mondo del lavoro come specchio della realtà in questo film del 2006. Una società informatica danese viene acquistata da un compratore islandese. Il capo, Ryan, non ha mai rivelato la sua identità, nascondendosi dietro la figura di portavoce di un misterioso “grande capo”. Assume un attore disoccupato affinché reciti la sua parte per concludere l’affare ma la situazione sfugge di mano, tra rimbalzi di responsabilità per le scelte più dure per il futuro dell’azienda