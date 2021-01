Il Festival di Cannes 2021 si svolgerà a luglio

approfondimento

Variety: "Il Festival di Cannes 2021 potrebbe svolgersi in estate"

Come si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori, “il Festival Internazionale del Film di Cannes si concede la possibilità di modificare le sue date in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria mondiale. Quindi, previsto inizialmente dall'11 al 22 maggio 2021, il Festival si svolgerà dal martedì 6 al sabato 17 luglio 2021". Il motivo è naturalmente legato alla pandemia di Coronavirus che sta obbligando gli organizzatori a stravolgere il calendario degli eventi (a Cannes, a fine giugno, è in programma il Cannes Lions, il Festival della Pubblicità). Qualche giorno fa Variety riportava le parole del proprietario di un hotel situato nelle vicinanze del Palais des Festivals (nel frattempo trasformato in un centro vaccinazioni): “Ovviamente preferiremmo di gran lunga che il festival si svolgesse a maggio, ma abbiamo detto che saremo felici di prepararci ad accogliere il festival a luglio”.