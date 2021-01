Variety: "Il Festival di Cannes 2021 potrebbe svolgersi in estate"

I vaccini stanno aiutando l'Europa a rivedere un barlume di luce in fondo al tunnel (SPECIALE CORONAVIRUS), dopo un 2020 tremendo sotto ogni punto di vista – e il cinema non ha certamente fatto eccezione. Annullato l'anno scorso, anche il Festival di Cannes è pronto a ripartire, ma ci si interroga sulle date: un'indiscrezione di Variety rivela che il ritorno sulla Croisette potrebbe avvenire non a maggio come al solito, ma in estate.