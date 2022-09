thasup, oggi esce il nuovo album c@ra++ere s?ec!@le

L'artista di Fiumicino ha svelato sui social attraverso una serie di indizi alcuni dei numerosi featuring contenuti nel nuovo lavoro. Tra questi, Coez, Rkomi, Sfera e i Pinguini Tattici Nucleari Condividi

Attesa finita per i fan di tha Supreme, il rapper romano ora conosciuto come thasup. Il nuovo album, Carattere speciale, graficamente c@ra++ere s?ec!@l, sarà disponibile all'ascolto a partire dalle ore 1:00 del 30 settembre, data confermata sui social, dove l'artista ha un largo seguito. Ancora molte le sorprese da svelare, specie sotto il profilo delle collaborazioni, già in buona parte rivelate nei giorni scorsi. Tra gli artisti che hanno collaborato al progetto si contano Coez, I Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Sfera e molti altri.



Il primo album nel 2019 approfondimento tha Supreme, chi è il rapper dei record Il mix sonoro di thasup, al secolo Davide Mattei, producer e ora anche cantante sulle sue stesse basi musicali, sta per arrivare nelle playlist dei suoi fan, davvero numerosi, specie tra i giovanissimi. A loro è toccato, nelle ultime ore, interrogarsi su quanto non è stato detto sul secondo progetto della nuova apprezzatissima voce della nuova wave del rap italiano. Nei post su Instagram non è stato infatti raccontato tutto di carattere speciale, lavoro che segue il fortunato 23 6451, disco d'esordio pubblicato nel novembre del 2019 e giudicato tra i migliori dischi italiani di quella stagione.

In carattere speciale ci saranno 10 featuring GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Il nuovo album, che è già disponibile per il preordine su Amazon da diversi giorni, conterrà una serie di tracce di sicuro richiamo, realizzate con alcuni dei nomi più popolari della musica italiana. Da Sfera, Rondodasosa, Lazza e Rkomi, musicalmente affini a thasup, potrebbe esserci spazio per qualche nome a sorpresa (tra le ipotesi, Mara Sattei e Tiziano Ferro) che renderebbe ancora più appetibile il progetto. In totale, su venti tracce in c@ra++ere s?ec!@le i featuring saranno dieci.

Intanto, online, le caratteristiche grafiche viola stanno già circolando tra i fan che hanno potuto ascoltare qualche anteprima del nuovo lavoro nella data del rapper al Fabrique di Milano giovedì 29 settembre.