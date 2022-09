Thasup annuncia l’uscita del suo secondo album, c@ra++ere s?ec!@ale

Il nuovo lavoro del rapper e produttore classe 2001 sarà un disco pieno di collaborazioni importanti che segue l’exploit del precedente 23 6451 Condividi

Ora c’è una data ufficiale da segnare sul calendario. Il 30 settembre sarà il giorno del rilascio ufficiale di c@ra++ere s?ec!@ale, il nuovo atteso disco di Davide Mattei con il suo alias “primario” (accorciato per l’occasione da Tha Supreme a Thasup). Un lavoro solista atteso per tre anni dai fan che, nel frattempo, hanno visto il loro eroe impegnato in diversi progetti collaterali di successo.



Se è vero che il secondo disco è sempre il più difficile, tanto da aver fatto coniare agli anglosassoni la cosiddetta “second album syndrome”, per Thasup l’ansia da prestazione sarebbe ancora più giustificata del solito. Il giovane artista romano quando ha fatto uscire fuori il suo alias animato ha messo insieme numeri assurdi difficilmente ripetibili. L’esordio 23 6451 (che un numero grosso ce lo aveva anche nel titolo) aveva generato ben sette singoli, mettendo insieme alla fine un totale di 14 dischi di platino e sei dischi d’oro. Quel lavoro aveva però soprattutto cambiato le regole e l’estetica di un intero genere, grazie a un suono unico e fino a quel momento quasi alieno in Italia. Ora c@ra++ere s?ec!@ale deve essere speciale davvero per essere all’altezza di un lavoro del genere. Fortuna che Thasup sembri non sentire la pressione da quando è minorenne

What’s my destiny, Thasup? vedi anche Marracash, pubblicato il video di "Dubbi" Thasup si fa chiamare a volte anche Il Supremo dai fan. Un nome importante che ai suoi coetanei ricorderà forse quel personaggio di Dragon Ball cui si chiedeva di vegliare sulla Terra e i suoi abitanti. Da Davide Mattei nessuno pretenderà mai tanto ma il suo compito è comunque arduo: bissare l’exploit di 23 6451 senza far sembrare il nuovo album una stanca ripetizione della medesima rivoluzionaria formula. Il riferimento di sopra a un manga poi diventato anime non è campato in aria. Non possiamo ascoltare per ora tutto c@ra++ere s?ec!@ale ma intanto Thasup ha operato già un discreto restyling del suo avatar. Quando non si era ancora certi della sua faccia a contribuire al suo successo fu di certo anche in parte il suo alter-ego animato, che compariva nei videoclip e sui social (o in versione ologramma come a X-Factor). Ora rimane il ragazzo col cappuccio viola e le corna ma la sua immagine appare più adulta, in preda a un cambiamento. Un’evoluzione che vuole accompagnare quella musicale e che sui social ha fatto mostrare un Thasup disegnato in uno stile manga sicuramente più elaborato di quello degli esordi.

Il giardino delle delizie di ThaSup vedi anche Fedez e Salmo sul palco di San Siro: lo sketch e la pace fatta Alcuni brani di c@ra++ere s?ec!@ale sono già usciti e ora conosciamo anche la tracklist (probabilmente scritta in una maniera che risulterà illeggibile a chiunque sia nato in un’epoca pre-internet). Ma Thasup si diverte comunque sempre ad aggiungere un po’ di mistero e allora, tramite la cover dell’album, si sta cercando su internet di indovinare tutti i duetti non ancora ufficialmente confermati dall’artista. La copertina del disco è una sorta di Giardino delle delizie dipinto da uno Hieronymus Bosch che ha visto troppo I Griffin. All’interno vediamo indizi che ci comunicano la presenza di diversi artisti già confermati, come i Pinguini Tattici Nucleari o Lazza. Sappiamo quindi che il disco sarà una grande festa, in cui ritroveremo nomi importanti per il percorso artistico e umano del Supremo dalla sorella Mara Sattei al “padrino artistico” Salmo. Quest’ultimo è ritratto in una camera iperbarica, in recupero (ancora) come il Goku di Dragon Ball, ma la domanda che tutti si stanno facendo ora tutti su internet ruota tutta attorno a un robottino particolare.

Robot relativo vedi anche Mara Sattei, il nuovo singolo "Scusa" prodotto da tha Supreme Lui è una delle popstar più importanti in Italia e di sicuro un nome che darebbe ulteriore lustro al lavoro di Thasup, se la sua partecipazione fosse effettivamente confermata. Tiziano Ferro non sarebbe d’altronde nuovo a collaborare con il mondo del rap (basti pensare ai suoi inizi con i Sottotono e alle collaborazioni recenti con nomi come Marracash) ma per ora non si ha certezza della sua presenza nella tracklist di c@ra++ere s?ec!@ale. L’indizio che però fa sperare è quel piccolo robot disegnato sulla cover mentre tiene tra le mani un cartello con scritto Xdono (con la stessa grafia dell’immortale hit del cantante di Latina). Sarebbe un feat sicuramente curioso ma Thasup ha già dimostrato di saper valorizzare anche le più grandi star della nostra musica con il successo di uNa DiReZioNe giUsTa insieme a Neffa. Pronti a fare un altro “viaggio lungo che cambia lo spirito” a Swishland?