Fedez e Salmo sul palco di San Siro: lo sketch e la pace fatta

Fedez e Salmo: è pace fatta a San Siro

C’è una prima Instagram Stories che mostra Fedez e Salmo nel dietro le quinte di San Siro, in una vera e propria prova generale di quello che poi sarebbe arrivato in scena sul palco. Sì, perché l’arrivo di Fedez al Meazza, come ospite del Flop Tour 2022 è passato tutt’altro che inosservato, grazie anche a un divertente sketch che i due rapper hanno portato davanti al pubblico di oltre 50mila persone, per scherzare sul litigio che lo scorso anno li ha visti protagonisti e dare così conferma della pace fatta tra i due. “Questo per me è l’anno delle good vibes” ha attaccato Salmo sul palco a cielo aperto dello stadio. “Vi ricordate il litigio che ho avuto con Fedez? Alla fine ci siamo beccati e abbiamo fatto pace”. Alle sue spalle Fedez che, all’augurio di “Un brindisi alla felicità”, spacca una bottiglia in testa a Salmo che crolla a terra. Ovviamente tutta finzione, compresa la bottiglia, che è stata parte integrante della gag. Prima di lasciare il palco, Fedez ha salutato il pubblico scherzando sulle barre di una nota canzone di Fabri Fibra che lo “dissa”, cioè insulta, in musica. Il passaggio è quello di Il rap nel mio Paese, con Fedez che a San Siro ha cantato così, rassicurando i fan alcune ore dopo, di come il tutto fosse stato preparato: ”Odio i rapper banali chi li produce e chi li segue/10 in comunicazione/Non uso mai l'inglese/Ora faccio un'eccezione/Fuck Fedez","Come?", chiede Fedez al pubblico per ripetere. "Buona serata a tutti ragazzi". E Salmo: "Stasera offre Fedez, raga".