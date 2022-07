La scaletta del concerto di Salmo a Milano

Tutto pronto per il concerto di Salmo questa sera a Milano , allo stadio San Siro. Il rapper sardo vive a Milano da dieci anni ed è legatissimo a questa città. Per l'evento di stasera promette: “ Sarà un live estremo , preparatevi”. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Salmo a San Siro, info e scaletta

Il concerto di questa sera a San Siro è il recupero del concerto originariamente programmato per il 14 giugno 2020, rimandato poi al 12 giugno 2021, e infine nuovamente posticipato causa emergenza Covid. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 16, mentre il concerto inizierà alle 21. Chi non avesse ancora il biglietto può trovare ancora diversi posti disponibili online. Per quanto riguarda la scaletta, non c'è ufficialità da parte dell'artista o della casa discografica. Molto probabilmente Salmo riproporrà alcuni dei suoi maggiori successo, oltre ai brani dell'ultimo album Flop, pubblicato nell’ottobre dello scorso anno. Ecco allora la possibile scaletta che Salmo suonerà a San Siro.