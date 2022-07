Concerto di Salmo a San Siro: ci sarà anche Fedez

Manca sempre meno all’attesissimo concerto di Salmo a San Siro, che porterà a Milano tutta la musica del suo Flop Tour 2022 e degli inediti di Blocco 181. Sul palco con il rapper sardo numerosissimi ospiti a partire dagli amici e colleghi di Machete Crew, fino a Fabri Fibra, Marracash e Guè, oltre che il nome a sopresa di Fedez, che conferma la pace fatta tra i due Condividi

"Ho visto passare davanti agli occhi gli ultimi 3 anni. Tutte le volte che ho avuto paura di non poter risentire quella scarica di adrenalina che mi fa sentire vivo. Non è una magia, è la realtà nuda e cruda senza alcun filtro. Con il cuore in fiamme, Grazie". È con queste parole che il rapper Salmo ha ringraziato sui social la sua schiera di fan dopo l'incredibile data zero del suo Flop Tour 2022 a Bibione, venerdì 1 luglio. Uno show indimenticabile che troverà presto una sua replica, visto che l'artista sardo sarà protagonista domani, mercoledì 6 luglio, di un imponente spettacolo musicale che scuoterà tutto lo Stadio milanese di San Siro. Con Salmo – primo rapper di sempre ad esibirsi al Meazza - sul palco anche numerosissimi ospiti, a partire da un vociferato Fedez. Ma non mancheranno neppure i grandi amici e colleghi di Machete Crew.

Salmo in concerto a San Siro, mercoledì 6 luglio approfondimento Salmo e il cast della serie tv Blocco 181 in un video di backstage Mancano poco più di ventiquattro ore all’attesissimo concerto di Salmo allo Stadio San Siro di Milano. L’occasione unica per vecchi e nuovi fan del rapper sardo, di ascoltare per la prima volta dal vivo tutti gli inediti dei ben due nuovi progetti discografici usciti nel 2021 e 2022 per l’artista di Machete Crew. Stiamo parlando di Flop, l’ultimo disco in studio e da solista di Maurizio Pisciottu (vero nome di Salmo) alla release il 1 ottobre del 2021, ma anche delle incredibili collaborazioni di Blocco 181, cui si affianca la hit estiva Bubble in coppia con Tha Supreme. Ed è proprio di collaborazioni che si parlerà durante l’incredibile show del Flop Tour 2022 di Salmo dedicato a tutti i fan milanesi. Perché sul palco dello Stadio Meazza arriveranno moltissimi ospiti a prendere parte alla scaletta ampia e variegata del concerto. Dagli immancabili amici e colleghi di Machete Crew, fino ai big della scena rap e hip hop italiana come Guè, Fabri Fibra e Marracash, con Salmo che chiama però ad esibirsi anche un ospite d’eccezione, il rapper Fedez, confermando così le insistenti voci di pace fatta tra i due.

Tra gli ospiti di Salmo a San Siro anche Fedez A raccontare l’arrivo di Fedez a San Siro, per partecipare in veste di ospite al concerto del Flop Tour 2022 di Salmo, mercoledì 6 giugno, sarebbe stato lo stesso rapper milanese che, grazie ad un annuncio sui social, avrebbe definitivamente dato conferma alle indiscrezioni che si rincorrevano ormai da giorni, secondo le quali tra i due rapper italiani fosse finalmente tornato il sereno. “Andrò da Salmo a San Siro. Non è che mi sono auto invitato, mi ha invitato lui. Speriamo che non mi lincino. Abbiamo fatto pace già da un po’, già l’estate scorsa ci eravamo parlati e chiariti“. Un chiarimento atteso dopo il litigio pubblico (e social) che li aveva coinvolti ormai quasi un anno fa, durante l’estate del 2021, quando Salmo, con grande voglia di tornare a esibirsi dal vivo, ma soprattutto di ridare slancio alla musica italiana dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, aveva scelto di organizzare un concerto flash mob a Olbia. Decisione che aveva immediatamente attirato le critiche di numerosi colleghi e artisti, tra i quali anche Fedez, per il mancato distanziamento dei presenti.

