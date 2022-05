Salmo e il cast della serie tv Blocco 181 in un video di backstage

Stasera su Sky e Now appuntamento con i primi due episodi della serie Sky Original. Nell'attesa, ecco uno spassosso dietro le quinte in cui Salmo, attore e produttore creativo e musicale, scherza con gli altri protagonisti tra brunch, sushi, freestyle in "doppiagese" e incindenti in ascensore

Salmo, che di Blocco 181 (SCOPRI LO SPECIALE) la serie Sky Original che debutta su Sky Atlantic e in streaming su NOW venerdì 20 maggio, è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore, si è divertito a raccontare gli aneddoti più divertenti accaduti dietro le quinte della prima in-house Sky Studios italiana, prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film. Una favola metropolitana a tinte dark in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW (e sarà sempre disponibile on demand) (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE)

Una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale, in otto episodi ambientati tra le comunità multietniche della Milano di oggi e diretti da Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non mi lasciare, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio.

Protagonisti della serie tre giovani e talentuosi attori: Laura Osma (El Chapo), Alessandro Piavani (Blanca, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie) e Andrea Dodero (The Good Mothers, Non Odiare, L’Allieva). A legare i loro personaggi una storia d’amore inattesa e attualissima, in una Milano le cui torride periferie sono terreno di conquista per bande in guerra per il potere, sullo sfondo del “Blocco”, un imponente complesso edilizio ai margini della città. Un legame anomalo e libero, il loro, che sfiderà le regole dell’appartenenza dei tre ragazzi e attraverso cui provare a scalare insieme quei ranghi del traffico di droga che prima avevano sempre subito.