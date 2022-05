Salmo, la tracklist dell'album "Blocco 181" colonna sonora della serie

Tra gli artisti presenti in Blocco 181 Original Soundtrack non mancheranno però anche i nomi di noti producer della scena italiana come Sixpm, Bobo, The Night Skinny, Marco Azara e Andry The Hitmaker.

È riprendendo la già iconica cover del nuovo album, in cui figura la storia Madunina de Milan tra pistole e corone di spine, insieme a una nuova immagine che raffigura tutti gli artisti che hanno collaborato al disco, che Salmo ha annunciato sui social la tanto attesa tracklist di Blocco 181 Original Soundtrack , il suo nuovo progetto discografico contenente le canzoni che faranno da colonna sonora alle scene di Blocco 181, la serie Sky Original al debutto su Sky Atlantic e NOW TV il prossimo venerdì 20 maggio. Undici brani per più di venti collaborazioni con i migliori artisti della scena hip hop italiana, che arriveranno all’ascolto il prossimo 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi per Sony Music. Ecco la tracklist ufficiale di Blocco 181, il nuovo album di Salmo:

I 3 personaggi principali hanno il volto di 3 promettenti attori: Laura Osma (El Chapo) sarà Bea, ragazza latino-americana che si troverà divisa tra la fedeltà alla famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare la sua vita; ad affiancarla ci saranno Alessandro Piavani (The Two Popes, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie, I Medici) e Andrea Dodero (Non Odiare), rispettivamente Ludo e Mahdi, due amici uniti come fratelli. Salmo è Snake, un personaggio che gestisce un’attività criminale nel Blocco. Con lui Lorenzo, interpretato da Alessandro Tedeschi.

Ecco i primi scatti dal set firmati da Gabriele Micalizzi, fra i più apprezzati fotoreporter di guerra al mondo, della nuova serie Sky Original. Blocco 181, in otto episodi prodotti da Sky Studios, è diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Ambientata tra le comunità multietniche di Milano vede il rapper Salmo in un ruolo per lui inedito: quello di supervisore e produttore musicale ma anche produttore creativo e attore. Prossimamente su Sky e NOW

Come ascoltare Blocco 181 Original Soundtrack di Salmo

In attesa dell’uscita ufficiale su tutte le piattaforme per la musica digitale e nei migliori store di dischi, del prossimo venerdì 27 maggio, Blocco 181 Original Soundtrack, il nuovo disco di Salmo in collaborazione con oltre 20 artisti, è già disponibile al pre-order, pre-save e pre-add ufficiale dai canali social del rapper sardo. Non solo in versione digitale e CD autografato, Blocco 181 arriverà ai fan anche in una speciale Limited Edition Box autografata, con gadget ispirati alla serie tv in uscita per Sky Original. Che ruolo avranno le canzoni in tracklist? Dalla stampa sembrano arrivare i primi “spoiler” con Loco, M.S.O.M. e Sotto Voce che saranno presenti in ben quattro episodi della serie e nei titoli di coda, mentre la traccia Blocco 181, è stata scelta come sigla d'inizio di ogni puntata. Loco, con Guè, sarà anche il primo brano che il pubblico potrà ascoltare il prossimo venerdì 20 maggio, con la messa in onda su Sky Atlantic e NOW TV, delle prime due puntate.