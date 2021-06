Blocco 181, le prime foto dal set della nuova serie tv con Salmo

Ecco i primi scatti dal set firmati da Gabriele Micalizzi, fra i più apprezzati fotoreporter di guerra al mondo, della nuova serie Sky Original. Blocco 181, in otto episodi prodotti da Sky Studios, è diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Ambientata tra le comunità multietniche di Milano vede il rapper Salmo in un ruolo per lui inedito: quello di supervisore e produttore musicale ma anche produttore creativo e attore. Prossimamente su Sky e NOW