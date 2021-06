Arrivano dal set milanese le primissime immagini della nuova serie Sky Original realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film e ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia. Una clip di backstage e le foto di scena di Gabriele Micalizzi, restituiscono il mood di un progetto originale per il quale Sky ha voluto con sé il pioniere del rap italiano Salmo. Prossimamente su Sky e in streaming su NOW

Arrivano dal set milanese partito già da qualche settimana le primissime immagini di BLOCCO 181 (qui le foto), la nuova serie Sky Original realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia, in arrivo prossimamente su Sky e NOW. Una clip di backstage e le foto di scena di Gabriele Micalizzi, fra i fotoreporter di guerra più noti e apprezzati al mondo e collaboratore di numerose testate internazionali, restituiscono il mood di un progetto originale per il quale Sky ha voluto con sè il pioniere del rap italiano Salmo (LA FOTOSTORIA), in un ruolo per lui inedito: quello di supervisore e produttore musicale ma anche produttore creativo e attore.