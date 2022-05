La prima in-house Sky Studios italiana debutterà il 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW (e sarà sempre disponibile on demand). In questo video l'attrice colombiana Laura Osma ci svela i segreti di Bea, il personaggio femminile principale della serie Sky Original

In Blocco 181, (SCOPRI LO SPECIALE) la serie Sky Original che debutta su Sky Atlantic e in streaming su NOW venerdì 20 maggio (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE), Laura Osma, giovane e talentuosa attrice colombiana nota per sua partecipazione alle serie tv Historia de un crimen: Colmenares ed El Chapo, interpreta il personaggio di Bea. Il suo soprannome è Siguanaba, in onore della divinità ammaliante e pericolosa. E' una ragazza, sicura e impetuosa e non lascia che nessuno le dica dove stare e ambisce a essere la secondera. Sorella del palabrero Ricardo, indossa una bellezza mozzafiato. Non distoglie lo sguardo davanti ai pestaggi, stuzzica Victor con maligna ironia e agogna la spensieratezza di una vita senza regole. La sua natura protettiva affiora nei confronti di Celeste e della madre Rosario. Ma non conosce amore che non sia ligio rispetto all’appartenenza e lo scopre in due anime perdute come lei alla ricerca di un’intima tenerezza. L’eccitazione febbrile per ciò che le è proibito è il suo motore d’azione, ma sempre usando la testa.