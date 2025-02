Five, annunciata la reunion della boy band: in arrivo un tour

Tra gli album più popolari della formazione ricordiamo Five e Invincible, mentre per quanto riguarda i singoli citiamo If Ya Gettin’ Down e Keep On Movin’

I Five sono tornati! Ritchie Neville , Scott Robinson , Sean Conlon , Abz Love e Jason “J” Brown hanno annunciato la reunion e un tour in partenza a ottobre. I cinque artisti su Instagram: “Non vediamo davvero l’ora di tornare sul palco e vedervi tutti di persona”.

five, il tour nel regno unito

È tutto vero: la boy band britannica è tornata. I cinque componenti della formazione si ritroveranno sul palco per dodici appuntamenti nel Regno Unito. Gli artisti hanno scritto sull'account social: “Noi cinque ci riuniremo per un tour nel Regno Unito! È trascorso molto tempo, ma per noi è il momento giusto - venticinque anni dopo e siamo così pronti per questo. Non vediamo davvero l’ora di tornare sul palco e vedervi tutti di persona”.

Il 31 ottobre la formazione darà il via alla tournée dal palco di Brighton per poi toccare numerose città: da Cardiff a Liverpool passando per Londra fino alla chiusura prevista a Glasgow il 16 novembre.