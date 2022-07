Fedez: "Il mio prossimo progetto? Aiutare Rozzano"

Dopo il successo dell’evento Love-Mi per Amici di Tog, Fedez annuncia un nuovo progetto per aiutare Rozzano Condividi

Love-Mi, il maxi-concerto organizzato da Fedez in piazza del Duomo a Milano fa ancora parlare di sé. Dopo le polemiche per i testi delle canzoni portate sul palco da alcuni degli artisti invitati dal marito di Chiara Ferragni, e la conseguente viralità delle espressioni dello steward davanti alle migliaia di ragazzi che li intonavano a squarciagola, è però tempo di tornare al vero focus dell'evento. L'obiettivo principale, infatti, era una raccolta di fondi per sostenere la causa benefica dell'associazione Amici di Tog, per la quale sono stati raccolti oltre 140mila euro. E ora per Fedez è tempo di guardare a un nuovo traguardo.

L’impegno di Fedez per Rozzano approfondimento Fedez e J-Ax tornano a suonare insieme: i video delle prove La fondazione di Fedez sembra lavorare senza sosta e lo dimostra quanto realizzato in piazza del Duomo a Milano, dove migliaia di persone si sono radunate per assistere al concerto e tantissime altre hanno inviato l’sms solidale. Ora il marito di Chiara Ferragni guarda oltre e prepara nuove iniziative allo scopo di supportare la città dove è nato e cresciuto e dove tutt’ora vive la sua famiglia. “Ci tenevo a raccontarvi quali saranno i progetti futuri della mia fondazione”, ha detto il rapper dopo aver ragguagliato sugli obiettivi raggiunti per Amici di Tog. “Il prossimo step sarà quello di aiutare il quartiere, la periferia, da dove vengo e dove abita tutta la mia famiglia. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura", ha detto il cantante, aggiungendo: “Sto parlando di Rozzano… Rozzangeles!”. Il rapper non ha ancora rivelato quali saranno le iniziative da intraprendere in questo senso ma è presumibile che il progetto parta alla fine dell’estate.

Rozzano, la periferia dove è cresciuto Fedez leggi anche The Ferragnez 2, annunciata la nuova stagione della serie tv Benché Fedez lo chiami “quartiere”, Rozzano è una città di oltre 40mila abitanti nella prima cerchia periferica di Milano. Sorge nella sua parte meridionale e tra le città più popolose della Città metropolitana di Milano, Rozzano ha il triste primato, insieme a Corsico, di avere il maggior numero di famiglie in difficoltà. A dirlo è una rilevazione Openpolis del 2019, quindi in pre-pandemia, che evidenzia l’elevata incidenza di persone sul limite di povertà per la grande città alle porte di Milano. Rozzano è uno dei comuni lombardi in cui è più elevata la percentuale di disoccupati e i dati registrati nel 2019 sono stati, come in tutta Italia, aggravati dalla pandemia. La città è spesso al centro di iniziative per la riqualificazione e di progetti per il reinserimento lavorativo ma le famiglie in disagio economico restano una percentuale elevata.

