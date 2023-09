Tananai, l'annuncio dello stop a sorpresa dopo la fine del tour

Tananai su Instagram: “Mi fermo per un po’ perché si è chiuso questo cerchio con l’ultima data del tour. È stato bellissimo, volevo ringraziarvi”

Dopo aver rivolto un ringraziamento alle persone andate ai suoi concerti negli ultimi due anni, Tananai ha parlato della decisione di fermarsi un po’ per concentrarsi su nuova musica. Il cantante ha rivolto un messaggio ai follower del suo profilo Instagram.

tananai: “Mi fermo per un po’”

La fine del tour ha segnato la chiusura di un’era per Tananai, esploso a livello mediatico con Sesso occasionale sul palco del Festival di Sanremo 2022. Dopo due anni di successi, il cantante milanese ha parlato della voglia di tornare in studio: “Mi fermo per un po’ perché si è chiuso questo cerchio con l’ultima data del tour. È stato bellissimo, volevo ringraziarvi”.