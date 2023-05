Tananai al Forum di Assago: “È il traguardo che sogno da una vita"

L’intervista

Lo incontriamo nel backstage del Forum di Assago, maglietta bianca e jeans, Alberto questo il nome all’anagrafe di Tananai, non manca mai di stupirci per quei modi semplici e gentili che nell’immaginario comune poco hanno a che fare con gli artisti giovani e di grande successo, ma lui è così e piace proprio per questo. “Sto molto bene. Sono emozionatissimo” ci dice e continua, ”Sono molto felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto per arrivare fino a qui”.



Sul palco festeggia il suo compleanno con gli amici: Giuliano Sangiorgi e Andro in rappresentanza dei Negroamaro, Biagio Antonacci e Fedez con Mara Sattei. Dopo la sua prima partecipazione al festival di Sanremo, era il 2022, Tananai è riuscito a entrare nei cuori delle persone, anche dei bambini, e a conquistare le classifiche: “Sono un tipo abbastanza riflessivo però per la velocità con cui sono capitate tutte queste cose bellissime, da poco più di un anno a questa parte, non ho mai avuto veramente modo di fermarmi, sedermi e riflettere, oggi devo dire la verità, è la prima volta in cui mi arriva consapevolezza abbastanza di botto perché il Forum per me è un traguardo simbolico molto importante, che sogno da una vita, credendoci, a volte perdendo un po' la speranza ma continuando a lavorare per arrivarci, oggi insomma “lacrimuccia”. Mi hanno detto che i primi ragazzi sono arrivati questa mattina prestissimo, questo ti responsabilizza e sei ancora più felice di fare tutto questo per persone che ti danno tanto, il mio scopo è quello di dare altrettanto, di avvicinarmi almeno a quello che mi danno loro (i fan) anche se è difficile. Il live è stupendo, è una bella botta, a volte mi perdo a guardare in alto e mi dico: ma davvero? Il live è la mia dimensione, oggi più che mai me ne rendo conto, se non sto sul palco sto male e quindi spero di farlo per tutta la vita e spero che la gente vada via dai miei concerti dopo aver pianto, riso e voglia tornare”.