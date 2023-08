Tananai cade dal palco, paura tra i fan

Incidente per Tananai durante il concerto all’ Arena di Cinquale . Dopo alcuni primi momenti di panico, il cantante ha scherzato sull’accaduto.

Durante il concerto all’Arena di Cinquale, in provincia di Massa-Carrara, Tananai è stato vittima di un incidente. Concentrato nell’esibizione di un brano, il cantante non si è accorto di essere arrivato ai bordi del palco cadendo rovinosamente a terra.

Dopo la grande festa al Mediolanum Forum di Assago di maggio, in queste settimane il cantante è impegnato con il Tananai - Live 2023 - Festival , la serie di appuntamenti che lo vede protagonista in numerose città italiane.

Dopo alcuni secondi di paura, l’artista è prontamente tornato in piedi sdrammatizzando l’accaduto: “Mi son lanciato, mi son spaccato tutto e mi si è strappato un in-ear, ok? Adesso me lo cambio al volo e torno da voi”.

Il cantante ha aggiunto: “Mi sa che domani mi sveglio bello incriccato, mi sa che mi son spaccato qualcosa, domani vediamo. No, spaccato no”.