Una Nessuna Centomila in Arena, il duetto di Tananai ed Elodie. VIDEO

Dopo sei mesi di pausa, Tananai è tornato con il nuovo singolo Veleno: “Mi sono fermato per quasi 6 mesi che sono sembrati 6 anni, e mi siete mancati che non avete idea. Sono anche scomparso dai social perché non avendo musica fuori, mi sembrava di rubare il vostro tempo apparendo sul vostro telefono, e ho bisogno di dirvi qualcosa in primis attraverso la musica, altrimenti preferisco stare zitto. Ho scritto tante canzoni secondo me bellissime che non vedo l’ora di cantare insieme ai concerti. Grazie per avermi aspettato, vi voglio bene”.

A novembre il cantante darà il via al tour Tananai Live 2024 toccando numerose città, tra le quali Milano, Firenze, Bari, Pesaro e Torino.