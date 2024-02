Mahmood, prima e dopo il cambio di look. FOTO

5/11 ©IPA/Fotogramma

Se le luci sono fredde, le persone dai colori caldi (come Clara) si schiariscono in termini di luminosità, mentre le persone dai colori freddi (come Angelina Mango) diventano nell’incarnato ancora più fredde

Nei letti degli altri, il nuovo album di Mahmood è un viaggio (maturo) nei sentimenti