Sanremo 2024, il cast di Mare fuori recita le nuove parole dell'amore

Ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto, no ("che definisce il perimetro della nostra volontà, la più alta dichiarazione d'amore che si possa fare"), insieme ("la parola più preziosa, quella su cui investire per il futuro"): sono queste le nuove parole dell'amore, quelle scelte dallo scrittore Matteo Bussola per far capire che "cambiare si può e si deve".

MATTEO PAOLILLO CANTA MARE FUORI

La presenza degli attori del cast di Mare Fuori è l’occasione anche per ricordare l’uscita dei nuovi episodi della quarta stagione della fortunata serie, in arrivo il 14 febbraio su RaiPlay, e per cantare insieme a Matteo Paolillo la famosissima sigla dello show. Certamente il cast ne avrà approfittato per salutare e fare l’in bocca al lupo a Clara, collega di set e in gara a Sanremo dopo aver vinto Sanremo Giovani, ultima a esibirsi nella seconda serata dopo aver avuto l’onore di inaugurare la prima.