Fiorella Mannoia cambia il finale di "Quello che le donne non dicono"

Fiorella Mannoia ha deciso di variare il finale della sua hit Quello che le donne non dicono, trasformando l’ultimo verso in “Vi spiego perché adesso vi diremo ancora un altro... no”. Al posto del “sì” finale della canzone originale, sceglie di dire no. Fiorella Mannoia ha fatto questa scelta durante il suo concerto tenutosi nelle scorse ore a Bologna. “La cantavo e pensavo ‘non è mica detto, perché danno per scontato che dobbiamo dire un sì?’”. Il brano diventa quindi un nuovo inno generazionale, lanciato dalla musicista dal palco dell’EuropAuditorium di Bologna, dove si è esibita con il grande jazzista Danilo Rea



Non l’aveva mai convinta troppo quel testo, quel verso finale, come ha confessato l’artista. "Neanche da ragazza, ma oggi proprio non è più davvero tempo di sì incondizionati e rassegnàti”, si legge su VF in un articolo a firma di Concetta Desando.

“Perché danno per scontato che dobbiamo dire un sì?. Potrebbe essere un forse, o un no. E quando una donna dice no, con qualsiasi vestito, in qualsiasi circostanza e condizione, è no”, ha spiegato Mannoia in una recente intervista a La Repubblica.

Questa scelta si inserisce nel suo impegno, nel suo no alla violenza sulle donne per cui la cantante da anni si batte, e che adesso arriva anche a toccare la sua musica, a partire dalla sua canzone più celebre, dedicata proprio al mondo delle donne. “Quando una donna dice no, con qualsiasi vestito, in qualsiasi circostanza e condizione, è no”, aggiunge Fiorella Mannoia parlando con La Repubblica. La cantante romana ha presentato la Fondazione "Una Nessuna Centomila" contro la violenza sulle donne. Ha in programma un nuovo concerto il prossimo 26 settembre all'Arena di Verona e tanti altri progetti legati alla lotta contro la violenza sulle donne perché, dichiara, “la violenza contro le donne è un problema culturale da combattere”.



La canzone Quello che le donne non dicono è il pezzo forse più famoso della carriera di Fiorella Mannoia. Questo meraviglioso brano è stato scritto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone ed è stata portato a Sanremo da Fiorella Mannoia nel 1987.