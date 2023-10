Lupin 3, cosa sapere sulla nuova stagione in uscita oggi su Netflix

La piattaforma di streaming riporta sullo schermo il gentiluomo più ricercato della Francia. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul terzo atto di "Lupin", disponibile da oggi, giovedì 5 ottobre, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nuovi 7 episodi in cui Omar Sy veste i panni di Assane Diop. Il protagonista è affiancato da Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella



Non c’è due senza tre, lo sanno tutti. E infatti non poteva essere altrimenti per l'amata serie televisiva Lupin, di cui è appena uscito il terzo atto: Lupin 3.



Netflix riporta sullo schermo il gentiluomo più ricercato della Francia. La terza stagione è disponibile da oggi, giovedì 5 ottobre, sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Si tratta di 7 nuovi episodi in cui Omar Sy veste ancora una volta i suoi ormai iconici panni, quelli di Assane Diop. Il protagonista è affiancato da un cast da chapeau che comprende Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella.



Dopo la grande anteprima italiana tenutasi lunedì 2 ottobre a Roma presso il The Space Cinema Moderno, lo streamer riporta sullo schermo il gentiluomo più ricercato della Francia. Nonché il più amato dello spettacolo.



Lupin è la serie televisiva creata da George Kay, diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens. Lo show è prodotto da Gaumont.



Potete guardare il trailer di Lupin 3 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Tutto ruota, come sempre, attorno al mitico Assane Diop

Il personaggio principale di Assane Diop è come sempre il fulcro della storia. Tutto ruota intorno a lui. Assane ora si trova in clandestinità: dovrà quindi imparare a vivere lontano dalla sua amata famiglia, lontano da moglie e figlio. Ha causato parecchie sofferenze, in primis a se medesimo. Proprio queste lo spingeranno a tornare a Parigi e a prendere in considerazione una proposta che suona davvero folle per lui (e per i suoi fedeli fan): andarsene per sempre dalla Francia, abbandonando il suo Paese per ricominciare un’altra vita lontano dalla propria terra. Ma come ben sappiamo, il passato non è qualcosa che si può chiudere in un armadio in maniera ermetica, anche perché il rischio sarebbe quello di accatastare dietro un’anta strati e strati di passato e scheletri su scheletri.

Proprio gli scheletri nell’armadio e gli spettri del passato di Assane fuoriusciranno in questi nuovi episodi della serie, sconvolgendo totalmente i piani del protagonista. E mettendo tanta carne al fuoco, guardare per credere…

La serie francese che è diventata un cult dello schermo

Lupin è una serie televisiva francese che ha debuttato su Netflix nel 2021. È stata creata da George Kay e François Uzan ed è ispirata al personaggio di Arsène Lupin, il mitico ladro gentiluomo nato dalla penna dello scrittore francese Maurice Leblanc. Il protagonista della serie è l’attore francese di origini senegalesi e mauritane Omar Sy, il quale interpreta il protagonista Assane Diop.

Questo ladro si ispira alle gesta del suo mito letterario, Arsène Lupin appunto. Lo fa non per avidità ma per vendicare suo padre, un uomo innocente che è stato ingiustamente accusato di un crimine.

La trama di ciascuna delle stagioni di cui lo show si compone vede Assane impegnato a pianificare e a mettere a segno colpi audaci, progettati in maniera a dir poco geniale. Azione, mistero e ingegno rendono questa serie una vera chicca per chi ama le mescolanze tra giallo e spy, tra thriller e action.

Vediamo il protagonista scontrarsi di volta in volta con la polizia e anche con altri criminali. A fare da scenario a Lupin è una delle città più belle del globo terraqueo: Parigi, che qui non è soltanto cornice ma diventa semmai coprotagonista. Trovate il trailer di Lupin 3 nel video posto in testa a questo articolo.