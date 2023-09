Lupin, trailer e anticipazioni dell'attesissima terza stagione

Netflix ha pubblicato il video che mostra cosa vedremo nei nuovi episodi della serie con Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo. Il terzo atto sarà composto da 7 puntate in cui Assane Diop tornerà assieme a Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens. Arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 5 ottobre

Chi non vede l’ora di godersi la terza stagione della serie televisiva Lupin, sappia che il conto alla rovescia sta per iniziare.



Netflix ha pubblicato il primo trailer che mostra in anteprima cosa vedremo nella terza attesissima stagione della serie con protagonista Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo. Il terzo atto dello show sarà composto da 7 nuovi episodi in cui Assane Diop tornerà assieme a Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens e prodotta da Gaumont. Arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 5 ottobre 2023.

Si tratta di uno degli show più apprezzati dal pubblico della piattaforma di streaming, merito di una scrittura elegante, originale, di un cast da chapeau e di quell’ingrediente francese che tutto il mondo tenta di imitare: lo charme.



Poche ore fa Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale che permette al pubblico di entrare a gamba tesa, o meglio in medias res, nel vivo del terzo capitolo di Lupin insomma. Prima di questo video che anticipa ciò che vedremo nel nuovo atto, lo scorso giugno il famoso streamer ha condiviso una clip esclusiva con qualche succulenta anticipazione degli episodi in arrivo.



Potete guardare il trailer ufficiale della terza stagione di Lupin nel video che trovate in testa e in fondo a questo articolo.



Cosa racconterà la nuova stagione di Lupin

La terza stagione viene chiamata dallo streamer Lupin Parte 3. Il motivo per cui Netflix non chiama la serie semplicemente Lupin 3 potrebbe essere per non confonderla con Lupin III, la celebre serie di manga incentrata sull'omonimo personaggio, Arsenio Lupin III appunto, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch, liberamente ispirato al personaggio di Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc.

Ma cosa vedremo in questa terza parte dello show? Troveremo Assane in clandestinità, costretto a vivere lontano da sua moglie e da suo figlio. Ha in mente di abbandonare la Francia per ricominciare da zero in un'altra parte del mondo, tuttavia gli spettri del passato lo tengono ancorato al suo Paese. Inoltre un ritorno inaspettato sconvolgerà la sua vita e i suoi piani, tenendolo ancorato a Parigi.

Ricordiamo che la serie TV si ispira alle avventure di Arsenio Lupin, ricalcate dal ladro gentiluomo Assane Diop che imita le gesta del suo beniamino letterario per vendicare il padre per un'ingiustizia subita per colpa di una ricca famiglia.

approfondimento Lupin 3, la clip della nuova stagione della serie tv Netflix. VIDEO

Un successo che dalla Francia è stato esportato in tutto il mondo

Lupin è una serie televisiva francese che ha debuttato su Netflix nel gennaio 2021. La serie è basata sul personaggio di Arsenio Lupin, il famoso ladro gentiluomo creato dallo scrittore francese Maurice Leblanc. Questa è una versione contemporanea di Lupin, con il protagonista, Assane Diop, interpretato da Omar Sy che si ispira al mitico ladro nato dalla penna di Leblanc.

Diop, esperto ladro e maestro del travestimento, guarda ai metodi e al carisma di Arsenio Lupin. Assane vuole vendicare suo papà, Babakar, un immigrato senegalese che è stato ingiustamente accusato di furto e che, per il disonore e la disperazione, si è tolto la vita in prigione. Suo figlio Assane è un grande fan dei libri di Lupin e quindi gli verrà naturale utilizzare le tattiche e le strategie descritte nei racconti per compiere i suoi colpi.

La storia si svolge tra Parigi e in altre località francesi, con il protagonista intenzionato a mettere a segno colpi audaci al fine di smascherare l'ingiustizia che ha rovinato la vita di suo padre e, di conseguenza, di tutta la sua famiglia.

Tanto del successo della serie lo si deve al talento incredibile di Omar Sy, attore francese di origini senegalesi noto per la sua interpretazione in film come Quasi amici - Intouchables (2011) e Jurassic World (2015). Nel ruolo di Assane Diop, Sy supera se stesso, mixando carisma, umorismo e drammaticità in maniera davvero magistrale.

Oltre a lui, come ingredienti principali del successo della ricetta di Lupin non vanno sottovalutati i tanti elementi di suspense, azione e mistero.



Di seguito trovate il trailer ufficiale della terza stagione di Lupin. Potete guardarlo anche nel video in testa a questo articolo.

approfondimento Lupin 3, trailer della terza stagione della serie francese con Omar Sy