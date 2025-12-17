Don Matteo 15, il primo promo mostra un nuovo maresciallo

Il ritorno della fiction è ormai imminente, ma il primo materiale promozionale diffuso ha già acceso il dibattito tra gli spettatori. Il promo della quindicesima stagione, pubblicato in rete nelle ultime ore, ha attirato l’attenzione non solo per l’annuncio del nuovo capitolo della storica serie, ma anche per alcune scelte narrative e per l’assenza di personaggi ritenuti centrali, elementi che hanno suscitato numerose reazioni sui social network

Il promo della quindicesima stagione (che potete guardare nel video che trovate in fondo a questo articolo), pubblicato sui social, ha attirato l’attenzione non solo per l’annuncio del nuovo capitolo della storica fiction, ma anche per alcune scelte narrative e per l’assenza di personaggi ritenuti centrali, elementi che hanno suscitato numerose reazioni sui social network.

Il promo lascia intendere che il personaggio possa trovarsi vicino alla pensione, circostanza che, se confermata, rappresenterebbe un cambiamento rilevante all’interno della serie. L’ipotesi di un suo possibile addio ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, data la lunga presenza del maresciallo nella narrazione e il ruolo centrale che ha sempre ricoperto.

L’assenza di entrambi, e in particolare della loro interazione, è stata notata da una parte del pubblico, che ha espresso perplessità sulla direzione narrativa intrapresa nella nuova stagione.

A suscitare ulteriori commenti è stata anche la mancanza, nel materiale promozionale, di scene che coinvolgano il capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea, e Giulia Mezzanotte, interpretata da Federica Sabatini.

Elementi che ampliano l’universo narrativo della serie, ma che nel primo promo non hanno avuto un ruolo centrale, lasciando spazio soprattutto ai dubbi legati agli sviluppi della trama.

Sono già note alcune novità che caratterizzeranno Don Matteo 15. Tra queste figurano l’ingresso di Max Tortora nel ruolo del padre del capitano Diego Martini, la partecipazione di Diletta Leotta e il crossover di Valeria Fabrizi, che torna nei panni di Suor Costanza, personaggio proveniente da Che Dio Ci Aiuti.

Le reazioni sui social network

La pubblicazione del promo di Don Matteo 15 ha generato numerosi commenti su X, dove diversi utenti hanno manifestato preoccupazione e disappunto per quanto mostrato.

Tra le reazioni si leggono frasi come: “Non sto piangendo, mi è solo entrato il Capitano Tommasi nell’occhio”, “Tutto molto bello eh, per carità, ma se al prossimo promo non mi fate vedere né Giulia e nemmeno loro due insieme ve vengo a cercà”, “Allora… ho visto il promo e loro non ci sono, partiamo malissimo”, “Voi non vi dovete nemmeno azzardare, io non voglio sentire maresciallo Cecchini e pensione nella stessa frase, fate silenzio”, “Molto contrariata dalla mancanza di scene dei #Mezzanottini, si facessero perdonare con il prossimo promo, grazie”, “Se è suo l’abbandono di un personaggio importante che si vociferava all’inizio della stagione non la prendo bene (riferito a Cecchini/Frassica, ndr)”.