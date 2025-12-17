Don Matteo 15, il primo promo mostra un nuovo maresciallo

Il ritorno della fiction è ormai imminente, ma il primo materiale promozionale diffuso ha già acceso il dibattito tra gli spettatori. Il promo della quindicesima stagione, pubblicato in rete nelle ultime ore, ha attirato l’attenzione non solo per l’annuncio del nuovo capitolo della storica serie, ma anche per alcune scelte narrative e per l’assenza di personaggi ritenuti centrali, elementi che hanno suscitato numerose reazioni sui social network
Il ritorno di Don Matteo è ormai imminente, ma il primo materiale promozionale diffuso in rete nelle scorse ore dalla Rai ha già acceso il dibattito tra gli spettatori.
Il promo della quindicesima stagione (che potete guardare nel video che trovate in fondo a questo articolo), pubblicato sui social, ha attirato l’attenzione non solo per l’annuncio del nuovo capitolo della storica fiction, ma anche per alcune scelte narrative e per l’assenza di personaggi ritenuti centrali, elementi che hanno suscitato numerose reazioni sui social network.
Salvo variazioni di palinsesto, Don Matteo 15 dovrebbe debuttare su Rai 1 dall’8 gennaio del 2026. La serie, tra le più longeve della televisione italiana, torna così con una nuova stagione molto attesa dal pubblico, che segue con continuità le vicende ambientate a Spoleto.
La recente diffusione del primo promo ufficiale ha fornito alcune anticipazioni sugli sviluppi narrativi senza però chiarire completamente il destino di diversi personaggi.
Il possibile futuro del maresciallo Cecchini
Tra gli aspetti maggiormente discussi emerge quanto suggerito dalle immagini riguardo al maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica.
Il promo lascia intendere che il personaggio possa trovarsi vicino alla pensione, circostanza che, se confermata, rappresenterebbe un cambiamento rilevante all’interno della serie. L’ipotesi di un suo possibile addio ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, data la lunga presenza del maresciallo nella narrazione e il ruolo centrale che ha sempre ricoperto.
Approfondimento
Don Matteo 14, le anticipazioni della seconda puntata
Le assenze nel promo e le perplessità degli spettatori
A suscitare ulteriori commenti è stata anche la mancanza, nel materiale promozionale, di scene che coinvolgano il capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea, e Giulia Mezzanotte, interpretata da Federica Sabatini.
L’assenza di entrambi, e in particolare della loro interazione, è stata notata da una parte del pubblico, che ha espresso perplessità sulla direzione narrativa intrapresa nella nuova stagione.
Approfondimento
Don Matteo, ultimo ciak per Terence Hill: il suo erede sarà Raoul Bova
Nuovi personaggi e collegamenti con altre fiction
Sono già note alcune novità che caratterizzeranno Don Matteo 15. Tra queste figurano l’ingresso di Max Tortora nel ruolo del padre del capitano Diego Martini, la partecipazione di Diletta Leotta e il crossover di Valeria Fabrizi, che torna nei panni di Suor Costanza, personaggio proveniente da Che Dio Ci Aiuti.
Elementi che ampliano l’universo narrativo della serie, ma che nel primo promo non hanno avuto un ruolo centrale, lasciando spazio soprattutto ai dubbi legati agli sviluppi della trama.
Approfondimento
Don Matteo, Terence Hill: “Perché lascio la serie tv a Raoul Bova"
Le reazioni sui social network
La pubblicazione del promo di Don Matteo 15 ha generato numerosi commenti su X, dove diversi utenti hanno manifestato preoccupazione e disappunto per quanto mostrato.
Tra le reazioni si leggono frasi come: “Non sto piangendo, mi è solo entrato il Capitano Tommasi nell’occhio”, “Tutto molto bello eh, per carità, ma se al prossimo promo non mi fate vedere né Giulia e nemmeno loro due insieme ve vengo a cercà”, “Allora… ho visto il promo e loro non ci sono, partiamo malissimo”, “Voi non vi dovete nemmeno azzardare, io non voglio sentire maresciallo Cecchini e pensione nella stessa frase, fate silenzio”, “Molto contrariata dalla mancanza di scene dei #Mezzanottini, si facessero perdonare con il prossimo promo, grazie”, “Se è suo l’abbandono di un personaggio importante che si vociferava all’inizio della stagione non la prendo bene (riferito a Cecchini/Frassica, ndr)”.
Approfondimento
Don Matteo 13, Raoul Bova sostituirà Terence Hill: cosa c’è da sapere
Un’attesa ancora aperta
Con l’avvicinarsi della messa in onda, Don Matteo 15 si trova dunque al centro di un confronto acceso tra gli spettatori, alimentato da un promo che ha sollevato interrogativi più che fornire risposte.
In attesa di ulteriori anticipazioni, il pubblico resta in osservazione, pronto a valutare come la nuova stagione affronterà i cambiamenti annunciati e quale sarà il futuro dei personaggi storici della serie.
Di seguito potete guardare il primo promo di Don Matteo 15, ossia la clip che ha scatenato molte discussioni in rete...
Foto tratta dal profilo Instagram @rai1official
Don Matteo, il cast della stagione 14 da stasera in tv
Giovedì 17 ottobre esordisce su Rai 1 la quattordicesima stagione di Don Matteo. Tornano volti amatissimi (Raoul Bova, Nina Frassica, Nathalie Guetta), mentre danno il momentaneo addio Maria Chiara Giannetta (Anna) e Maurizio Lastrico (Marco)