Don Matteo 14, le anticipazioni della seconda puntata

Raoul Bova è Don Massimo nella nuova stagione della serie TV diretta da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario. Nel cast anche Nino Frassica e Nathalie Guetta

Secondo appuntamento con la quattordicesima stagione di Don Matteo. Raoul Bova (FOTO) tornerà nei panni di Don Massimo, al suo fianco il maresciallo Nino Cecchini interpretato da Nino Frassica.

Don matteo 14, cosa accadrà nella seconda puntata RaiPlay ha condiviso le prime anticipazioni del secondo appuntamento con la quattordicesima stagione della serie TV (FOTO), ecco la sinossi: “Mentre il padre è ricoverato in ospedale, Don Massimo accoglie in canonica Bart, un allegro bambino con la sindrome di Down, amante delle api”. Spazio poi alle avventure del maresciallo Nino Cecchini: “Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini, offre il proprio aiuto al neo Capitano nel riconquistare la sua ex fidanzata, la nuova PM di Spoleto”. approfondimento Don Matteo, il cast della stagione 14 da stasera in tv

Dalla tredicesima stagione, andata in onda nel 2022, Raoul Bova è subentrato a Terence Hill nel ruolo del protagonista. La quattordicesima stagione, formata da un totale di dieci serate e diretta da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario, vede nel cast Nathalie Guetta come Natalina, Francesco Scali nel ruolo di Pippo Maria, Chiara Giannetta nei panni della capitana Anna Olivieri, Maurizio Lastrico in quelli di Marco Nardi e Pamela Villoresi in quelli di Elisa Oliveri. approfondimento Don Matteo, il passaggio da Terence Hill a Raoul Bova: VIDEO

Inoltre, presenti Federica Sabatini come Giulia Mezzanotte, Eugenio Mastrandrea (FOTO) come il capitano dei Carabinieri Diego Martini, Gaia Messerklinger per il ruolo della nuova PM Vittoria Guidi, Roberta Volponi per quello di Martina e Francesco Baffo per quello di Bartolomeo.