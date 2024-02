John Travolta a Sanremo 2024, ospite della seconda serata del Festival

L'annuncio, come (quasi) sempre, è avvenuto durante il telegiornale delle 13.30: il conduttore e direttore artistico Amadeus si regala, in questa sua quinta conduzione consecutiva, John Travolta. La star di Hollywood tornerà all’Ariston ( GUARDA LO SPECIALE SANREMO ) dopo quasi 10 anni. L’ultima volta fu nel 2006 quando direttore artistico e conduttore era Giorgio Panariello. Come non ricordare la gag con Victoria Cabello, alla quale Travolta si è trovato masssaggiare i piedi.

ALLA RICERCA DELLE ORIGINI SICILIANE



Al Festival John Travolta festeggerà con qualche giorno di anticipo i i suoi primi 70 anni, essendo nato il 18 febbraio. Come verrà impiegato resta top secret ma la sensazione è che al centro dell'intervento ci siano le sue origini italiane. Si sa che suo nonno nacque in Sicilia per poi emigrare negli Stati Uniti dov’è nato suo figlio Salvatore. La madre dell’attore, Helen Cecilia Burke, di dna irlandese, era una insegnante di inglese e arte drammatica. Si sa poi che il ramo paterno viene dalla provincia di Palermo, da una località che si chiama Godrano, in provincia di Palermo. Fatto sta che a oggi tracce non ne sono state trovate: chissà che non sia il quinto Festival di Amadeus a svelare l'albero genealogico della famiglia Travolta.