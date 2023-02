Sanremo 2023, pagelle serata finale del Festival. IN AGGIORNAMENTO

ELODIE - DUE - VOTO 7/8

Due, quattro, sei otto... la narrazione di Elodie a ogni rappresentazione amplia le sue sfumature, la catarsi si completa e il cuore danza! Menzione speciale per il suo direttore d'orchestra, Carolina Bubbico.



COLLA ZIO - NON MI VA - VOTO 7-

Così vestiti sembrano più i Neri per Caso che un collettivo colorato, sognatore e (un po') anarchico. Sul palco si muovono come i Jackson Five. Bravi e divertenti.



MARA SATTEI - DUEMILAMINUTI - VOTO 7/8

Scivola, la sua voce, tra le file dell'Ariston come una carezza. Il suo minutaggio è in costante crescita. Il suo viso una maschera di commozione. Un finale rossiniano.



TANANAI - TANGO - VOTO 8

Il bello del disincanto, la leggerezza di chi si sta divertendo. Che non significa sottovalutare la gara. È la prova che quando ci sono il pezzo, la voce e l'empatia non servono artifici speciali per arrivare alla gente.



COLAPESCE E DIMARTINO - SPLASH - VOTO 7/8

Il giorno e la notte, il bianco e il nero... una canzone che colpisce perchè è colorata, perché delinea immagini che ogni giorno possono imprimersi nei nostri occhi. Nel testo a un certo punto l'entusiasmo se ne va, ma nello spirito della canzone è eterno... mentre i miei pensieri vanno per il mondo.



GIORGIA - PAROLE DETTE MALE - VOTO 8/9

Nella serata finale tira fuori la sua performance più intensa (alla pari con quella con Elisa nella serata dei duetti). Che balli da sola o che balli con i lupi è sempre un ballo a corte.