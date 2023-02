La quinta e ultima serata del Festival è stata un tripudio di meme non soltanto in rete ma anche sul palco dell’Ariston. “Ho dei meme pazzeschi che adesso vi faccio vedere” ha detto ieri sera Chiara Ferragni a Morandi e Amadeus. Scopriamo assieme quei meme mostrati dall’imprenditrice e influencer, oltre ai tantissimi apparsi online in queste ore