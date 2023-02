Sanremo 2023, Rosa Chemical: "Sono un trasformatore di sogni"

Canta la trasgressione che dovrebbe essere normalità. Con Rose Villain nella serata dei duetti ha creato una versione magica di America di Gianna Nannini. La sua cover non censurata dopo Onlyfans arriverà su un 45 giri. L'INTERVISTA

La provocazione ha finalmente un nome: si chiama Made in Italy e porta la firma di Rosa Chemical. E' un brano, quello portato al Festival (LA DIRETTA) di provocazione che racchiude al suo interno tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente di questo artista che nella serata dei duetti ha proposto una versione di America di Gianna Nannini migliore dell'originale, grazie anche alla complicità di Rose Villain. Rosa Chemical parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, lancia un messaggio di libertà che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli. (GUARDA LO SPECIALE SANREMO)

La ho scelta nella testa da un sacco di tempo, ho sempre fatto musica di nicchia, i miei mainstream sono sperimentali, pensa a Polka. Mi sono chiesto perché questo brano deve restare chiuso nella nicchia di pubblico: parla di amore, libertà ed essere se stessi. Il pezzo è di due anni fa ed era diverso, quando Amadeus mi ha voluto per come sono e non annacquato lo ho ripreso dall'archivio e ho cercato sonorità in sintonia con la mia essenza.

Al di là delle assonanze perché Rose Villain?

E' una donna meravigliosa, la stimo molto artisticamente e condividiamo lo stesso messaggio.

Cosa vuol dire oggi essere fedeli?

Ognuno ha il proprio concetto di fedeltà. Io sono per le relazioni aperte più che per il poliamore. Quel che conta è essere sinceri così da non tradire la fiducia del partner.

Le canzoni d’amore sono meglio stonate…oggi sono tutti stonati quindi si cantano grandi canzoni d’amore?

E’ un po’ più poetico e romantico quel verso. Ho visualizzato una serenata sotto casa, è una performance anche quella. L’amore se è istintivo ed esce dal cuore non ha una preparazione e rischia dunque di essere stonato ma non per questo meno efficace.

Non sono cristiano: sei credente?

Odio le etichette e catalogare. Credo nell’energia universale e nella legge dell’attrazione. Non lo chiamo Dio, non ho i valori della chiesa ma mi ritengo credente.

Cosa rappresenta oggi l’uomo vitruviano che citi nel testo?

La posizione della persona nuda che vorrei trovare a letto e l’espressione di un genio. Mi rivedo nell’insonnia di Leonardo e infatti ho un pipstrello tatuato, sono un notturno. Sono riuscito a tornare cadaverico da Dubai.





Al sogno. Sono un trasformatore di sogni in realtà. Chiunque lo può fare con forza di volontà.

L’Italia è un paese libero ma pieno di tabù: dove è la contraddizione?

E’ una paese che ha voglia di libertà ma non è libero, ha tradizioni difficili da fare evolvere, non sono da sradicare, non si sputa sui valori, ma devono evolversi. Pensiamo al telofonino come è evoluto in vent’anni, la scuola è ferma a cento anni anni. In amore resistono vecchi valori, oggi uomo che bacia uomo è sbagliato e i transessuali vengono picchiati.

Questo Festival è considerato quello della libertà di parola: perché bisogna ancora specificare questo concetto?

E' triste ma va fatto e affrontiamo questa sfida con positività.

Cosa ti resta della tua esperienza londinese e quanto condiziona oggi la tua musica?

Fu una esperienza di formazione e la consiglio a chiunque. Chi ha vissuto la fame interiore, la voglia di riscatto deve passarci. Io vengo da un paesino di provincia dove devi combattere la noia e uscire da questi contesti ti lascia qualcosa dentro; ovviamente chi è benestante fatica meno. Londra mi ha fatto capire cosa non volevo essere. Mi ha formato perché ho combattuto una battaglia con me stesso: ho capito cosa volevo fare e come esprimermi. Invito a prendere una decisione nella vita e a lanciarsi senza paura: la confort zone è nenica evoluzione.

Dopo il Festival arriverà un nuovo capitolo di Polka?

Penso di no, si fermerà alla trilogia. E’ stato bello, mi ha cambiato la vita. Ma ti dico anche mai dire mai.

Che accadrà nelle prossime settimane? Oltre al tour?

Ho tanto lavoro da fare e tanto amore da propagare. Vorrei allargare a tutta Italia i miei live anche perché non ho mai fatto concerti ma solo dj set. Poi uscirà il 45 giri con la copertina non censurata, quella che ho creato per Onlyfans. Sono stato il primo a fare questa operazione. Spero chealtre persone lo utilizzino, è parte del nostro presente.