Rosa Chemical, chi è l'artista in gara a Sanremo 2023

Rosa Chemical è stato uno dei protagonisti più irriverenti e trasgressivi della 73ª edizione del Festival di Sanremo (LA DIRETTA), dove ha concorso per la prima volta con il brano Made in Italy. Se nella serata dei duetti, in coppia con Rose Villain, ha mostrato alla telecamera un sex toy e dopo aver cantato la cover di America di Gianna Nannini ha lasciato il palco dell'Ariston esclamando "viva la libertà, l'amore, viva il sesso", durante la finale si è presentato sul palco con una camicia forata in corrispondenza dei capezzoli, ha raggiunto Fedez tra il pubblico per mimare un amplesso con il rapper che, imbarazzato, è stato poi trascinato sul palco e baciato appassionatamente dal cantante. "Questo è il festival dell'amore, mi è scattato così all'improvviso", ha spiegato Rosa Chemical ad Amadeus, colto alla sprovvista dall'esibizione.

I primi passi nella scena trap approfondimento Il bacio in bocca tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo 2023 Rosa Chemical, artista presente nel panorama urban torinese dal 2015, è il nome d'arte di Manuel Franco Rocati, nato in provincia di Torino nel 1998. Appassionato di musica fin da ragazzino, ha scelto di chiamarsi così in omaggio a sua madre (Rosa) e alla band emo statunitense My Chemical Romance, nata nel 2001 e recentemente tornata in attività. Irriverente, dissacrante, figlio della sua epoca, Rosa Chemical ha iniziato la sua scalata al successo col primo singolo del 2018, Kournikova. Precedentemente ha mosso i primi passi col nome Kranio. Nella stessa stagione, Rosa Chemical è stato modello per il brand italiano di lusso Gucci, capofila nel concetto di moda genderless. L'artista è stato scelto per il suo stile e per le sue dichiarazioni sul tema della sua sessualità: a tal proposito, ha dichiarato di non volersi attribuire alcuna etichetta in fatto di orientamento sessuale. Allo stesso modo, Chemical ha rifiutato i paragoni con altri artisti della sua generazione: paragonato da molti ad Achille Lauro per il look eccentrico, il trapper ha invece ammesso di ispirarsi a Bad Bunny, il rapper portoricano Benito Antonio Martínez Ocasio, esponente della trap latina.

Il successo tra il 2019 e il 2022 approfondimento Sanremo 2023, Rosa Chemical con Made in Italy. Il testo della canzone Dal 2019 con l'EP Okay Okay!!, che contiene un featuring con Taxi B degli FSK Satellite, Rosa Chemical ha avviato una collaborazione con il produttore Greg Willen, un nome importante nella scena trap italiana. Nello stesso anno è uscito il singolo Tik Tok, realizzato con il rapper romano Radical, che è entrato nella Viral 50 di Spotify. Nella primavera 2020 è uscito Polka, realizzato con Radical e Tholonious, seguito dall'album Forever, il cui repack, Forever Forever And Ever, è stato pubblicato nel 2021. Con il secondo capitolo di Polka, sono cominciate altre collaborazioni famose, da Gue Pequeno ed Ernia a Gianna Nannini con cui ha pubblicato il singolo Benedetto inferno. Il 2022 è stato senz'altro un anno importante, un viaggio che si è annunciato lungo ed interessante e la cui prima tappa è stata proprio il palco della kermesse ligure in un duetto al fianco di Tananai.



Sanremo 2022 approfondimento Sanremo 2023, Rosa Chemical: "Con Made in Italy racconto il poliamore" La prima volta sul palco di Sanremo era arrivata l'anno scorso. Il duetto con Tananai era stato uno dei più attesi della quarta serata della 72esima edizione del Festival. L'artista torinese è stato la seconda voce sul palco per l'esecuzione del brano A far l'amore comincia tu, uno dei più grandi successi di Raffaella Carrà degli anni Settanta, rivisto in chiave contemporanea dai due giovanissimi esponenti della scena musicale nostrana.